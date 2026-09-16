Debate no STF: fala de Flávio Dino gera recorde de audiência no YouTube nesta terça
Sessão extraordinária sobre investigação de Moraes atraiu milhares de internautas; discussão sobre relatório da PF impulsionou o engajamento digital
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A transmissão ao vivo de um debate acalorado no Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizado pelo ministro Flávio Dino, bateu recorde de audiência no YouTube. O episódio, que culminou na suspensão de um julgamento, ilustra um fenômeno crescente: a transformação de sessões judiciais em conteúdo viral, com milhões de visualizações nas redes sociais.
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O momento de maior audiência ocorreu durante uma sessão extraordinária que debatia um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (15/9). O pico aconteceu às 11h35, quando o canal do STF no YouTube atingiu 194,5 mil espectadores simultâneos, enquanto Flávio Dino contestava uma manifestação do ministro Dias Toffoli sobre um relatório da Polícia Federal.
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A audiência havia começado em 122,3 mil pessoas no início da sessão e subiu de forma constante até o ápice, chegando a superar a marca de qualquer outra transmissão do canal em 2026. Ao final da sessão, os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia pediram vista, adiando a decisão.
A discussão foi transmitida em tempo real e rapidamente seus trechos foram recortados e compartilhados em plataformas como YouTube, X (antigo Twitter) e TikTok. O interesse do público não se limitou à audiência tradicional da TV Justiça: o julgamento chegou a figurar entre os assuntos mais assistidos ao vivo no mundo em suas plataformas naquele horário, alcançando um público muito mais amplo e engajado do que o habitual para transmissões do Judiciário.
O aumento do interesse por discussões no Judiciário está diretamente ligado à alta polarização política do país. Decisões que antes ficavam restritas ao meio jurídico agora têm impacto direto na vida cotidiana e nos debates públicos, transformando ministros em figuras conhecidas e acompanhadas por milhões de brasileiros.
As discussões mais ríspidas, os votos mais contundentes e os embates diretos entre os magistrados geram um tipo de conteúdo que se encaixa perfeitamente na dinâmica das redes sociais. São vídeos curtos, com forte apelo emocional e que provocam reações imediatas, seja de apoio ou de crítica.
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Essa nova realidade impulsiona o engajamento nos canais oficiais do próprio Judiciário, que veem seus números de seguidores e visualizações crescerem a cada julgamento polêmico. Ao mesmo tempo, expõe a Suprema Corte a um nível de escrutínio popular sem precedentes, onde cada fala pode se tornar um meme ou alimentar narrativas políticas. Este engajamento transforma o Judiciário em um protagonista inesperado no ambiente digital, onde cada debate tem potencial para se tornar o próximo viral.