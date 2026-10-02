'Se hoje estou na universidade pública, é por causa do Lula', diz apoiadora

"Se hoje estou na universidade pública, é por causa do Lula", diz Kim Breanna, de 22 anos, que participa do ato de campanha do petista na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionário, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10). Estudante de biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ela vota em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela segunda vez e afirma que as políticas públicas influenciaram sua trajetória.

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Natural de Santarém, no interior do Pará, Kim mora em na capital mineira há três anos. Ela conta que cresceu em uma família de baixa renda e foi beneficiária do Bolsa Família.

"Minha relação com o Lula é porque eu sou de uma família pobre. Eu cresci com o Bolsa Família", afirma. A estudante também relaciona a mudança para BH ao ingresso na universidade pública. Segundo ela, foi aprovada na UFMG por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado durante o governo Lula de 2023.

"Se hoje eu estou numa universidade pública, se eu estou em BH, é porque eu passei na universidade pública pelo Sisu, que foi criado no governo dele", conta.

Para Kim, as políticas públicas voltadas à população de baixa renda também são um dos principais motivos para manter o apoio ao petista.

A estudante chegou ao ato na Praça da Liberdade antes da caminhada de Lula pela Região Centro-Sul da capital mineira. Mesmo com a chuva, apoiadores permanecem no local à espera do candidato, que tem agenda em Belo Horizonte nesta sexta-feira, na reta final da campanha para o primeiro turno.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck