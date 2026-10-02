Situação eleitoral 2026: veja como verificar se seu título está regular ou não

Com as eleições de 2026 em curso neste mês de outubro, é fundamental que os eleitores verifiquem sua situação eleitoral para confirmar a aptidão ao voto e o local de votação. Vale lembrar que o prazo para regularizar pendências para participar do pleito deste ano encerrou-se em 6 de maio. Quem não regularizou a situação até essa data não poderá votar em 2026, mas a consulta continua sendo importante para se preparar para eleições futuras.

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O processo de verificação é totalmente digital e gratuito, podendo ser feito pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-título, que funciona como a versão digital oficial do documento, já que o título em papel não é mais emitido.

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Passo a passo para consultar a situação eleitoral

Para realizar a consulta, acesse o site do TSE e procure pela seção "Autoatendimento Eleitoral", também conhecida como Título Net. No portal, você terá duas opções para prosseguir: a primeira é informando dados pessoais como nome completo, data de nascimento e nome da mãe ou do pai. A segunda alternativa, mais rápida, é utilizar o número do seu CPF ou do título de eleitor.

Após inserir os dados e passar pela verificação de segurança, clique em "Consultar". Em segundos, o sistema exibirá sua situação. Se o status for "regular", você está apto a votar e poderá conferir seu local de votação, zona e seção. Caso apareça "cancelado" ou "suspenso", significa que há pendências com a Justiça Eleitoral.

O que acontece se o título estiver irregular?

A principal consequência de ter o título de eleitor cancelado ou suspenso é o impedimento de votar. A pendência com a Justiça Eleitoral precisa ser resolvida para que o cidadão possa exercer plenamente seus direitos políticos em pleitos futuros.

A partir do dia 3 de novembro deste ano, eleitores em situação irregular poderão procurar um cartório eleitoral ou acessar o site do TSE na aba “Autoatendimento Eleitoral” para a regularização do documento.

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* Estagiária sob supevisão da editora Ellen Cristie.