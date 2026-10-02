Ato no Rio demora e atrasa caminhada de Lula em BH

A caminhada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro se estendeu além do horário previsto nesta sexta-feira (2/10) e atrasou a agenda do candidato à reeleição em Belo Horizonte. Enquanto o petista cumpria o compromisso na capital fluminense, apoiadores aguardavam sua chegada na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, onde a caminhada estava prevista para as 16h.

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O ato no Rio começou por volta das 12h20, na região da Candelária, e seguiu em direção à Cinelândia. Lula participou da caminhada ao lado da primeira-dama Janja da Silva, dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), além de outras lideranças políticas.

Em Belo Horizonte, a espera é acompanhada por chuva. Mesmo assim, militantes permaneceram na Praça da Liberdade com bandeiras, faixas e bonés vermelhos. A concentração estava prevista para começar às 14h, duas horas antes do início da caminhada que estava marcada para as 16h.

Agenda em Minas

A caminhada na capital mineira é um dos últimos compromissos de Lula antes do primeiro turno, marcado para domingo (4/10). Na capital mineira, o presidente participa do ato ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL). Também participam candidatos da coligação aos cargos de deputado estadual e federal.

O trajeto previsto para a caminhada é entre as praças da Liberdade e Tiradentes. A passagem por Minas ocorre após o cancelamento de um comício em Juiz de Fora, na quarta-feira (30/9), devido às condições climáticas que impediram o deslocamento do presidente até a cidade.

Após a agenda em Belo Horizonte, Lula encerra a campanha do primeiro turno no sábado (3/10), em São Paulo. No domingo, ele vota em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.