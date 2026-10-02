Com quase uma hora de atraso, Lula chega a ato em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Com quase uma hora de atraso, Lula (PT) chegou à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (2/10), para o ato de campanha na capital mineira. O presidente chegou acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de aliados, entre eles Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, após cumprir uma agenda no Rio de Janeiro.

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A caminhada estava marcada para começar às 16h, mas o horário foi alterado após o compromisso de Lula na capital fluminense se estender além do previsto. Enquanto aguardavam, apoiadores permaneceram reunidos na Praça da Liberdade, mesmo com a chuva que atingiu a cidade.

Com a chegada de Lula, Janja e das demais lideranças, a mobilização seguiu pela Região Centro-Sul da capital mineira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Com a chegada de Lula, Janja e das demais lideranças, a mobilização seguiu pela Região Centro-Sul da capital mineira.

Ato em Belo Horizonte

Além de Patrus, participam da agenda as candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de candidatos da coligação “Pra Minas Gerais Voltar a Sonhar” à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Lula ao lado da candidata ao Senado Áurea Carolina (PSOL) Marcos Vieira/EM/D.A Press

O ato ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para domingo (4/10). A passagem por Minas é um dos últimos compromissos de Lula antes da votação.

A agenda em Belo Horizonte ocorre após o cancelamento de um comício em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na quarta-feira (30/9). O compromisso foi suspenso devido às condições climáticas que impediram o deslocamento do presidente até a cidade.

Após o ato na capital mineira, Lula encerra a campanha do primeiro turno no sábado (3/10), com uma atividade na Avenida Paulista, em São Paulo. No domingo, vota em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie