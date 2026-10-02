Título de eleitor no celular: saiba como baixar o e-Título antes da votação
O documento digital substitui a versão impressa e pode ser acessado facilmente pelo aplicativo e-Título, mas deve ser baixado até sábado (3)
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Ter o título de eleitor sempre à mão, diretamente no celular, já é uma realidade para milhões de brasileiros. A versão digital do documento, disponível no aplicativo e-título, tem a mesma validade da impressa e oferece mais praticidade e segurança, principalmente em ano eleitoral como 2026, quando serão disputados os cargos de governador, senador e deputados estaduais e federais.
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O cadastro é gratuito e pode ser concluído em poucos minutos, sem a necessidade de sair de casa, mas atenção: o aplicativo só pode ser baixado até sábado (3/10), um dia antes da votação. A ferramenta foi desenvolvida pela Justiça Eleitoral para facilitar o acesso dos eleitores aos seus dados e serviços, concentrando diversas funcionalidades importantes em um único lugar.
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O que é o aplicativo e-Título
O e-Título é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral que permite o acesso à via digital do título de eleitor. Ele pode substituir um documento de identificação oficial no momento da votação, desde que sua foto esteja visível no aplicativo — funcionalidade disponível para eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico. A plataforma também oferece uma série de outros serviços online.
Como emitir seu título de eleitor digital
O processo para obter a versão digital do documento é simples. Antes de começar, tenha em mãos seu número de CPF, nome completo, data de nascimento e o nome da sua mãe e do seu pai, conforme constam no seu cadastro eleitoral. Depois, siga os passos abaixo:
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Baixe o aplicativo: O primeiro passo é encontrar e baixar o aplicativo “e-Título”. Ele está disponível gratuitamente para smartphones e tablets nos sistemas Android, na loja Google Play, e iOS, na App Store.
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Preencha seus dados: Ao abrir o aplicativo, leia e aceite os termos de uso. Em seguida, toque em "Primeiro acesso" e preencha o formulário com suas informações pessoais.
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Responda às perguntas de segurança: Para validar sua identidade, o sistema fará uma série de perguntas pessoais. As questões são baseadas em dados que você forneceu à Justiça Eleitoral quando fez seu cadastro.
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Crie uma senha de acesso: Após a confirmação dos dados, você deverá criar uma senha que será utilizada para proteger suas informações sempre que acessar o aplicativo.
Funcionalidades além do documento
Através do aplicativo, é possível consultar seu local de votação, verificar e quitar débitos eleitorais via PIX, e emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.
A ferramenta também permite justificar a ausência às urnas de forma totalmente online, sem a necessidade de ir a um Cartório Eleitoral. Além disso, os eleitores podem se inscrever para atuar como mesário voluntário e obter informações sobre o processo eleitoral.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.