Regularização do Título de Eleitor se encerra nesta quarta; veja mudanças

O prazo para regularizar o título de eleitor se encerra nesta quarta-feira (6/5) e após essa data, o cadastro eleitoral fica fechado até o fim do pleito. O que muitos não sabem é que a tecnologia transformou esse processo, antes burocrático, em algo simples e rápido, que pode ser feito diretamente do celular.

Ferramentas como o aplicativo e-Título e o sistema de biometria modernizaram a identificação do eleitor, trazendo mais praticidade. Esses recursos digitais permitem consultar informações e resolver pendências sem sair de casa, facilitando a vida de quem precisa fazer o alistamento, transferir o domicílio ou apenas conferir sua situação eleitoral.

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O que é o e-Título?

O e-Título é a versão digital do título de eleitor, disponível gratuitamente para smartphones e tablets. O aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, reúne todas as informações do eleitor em um só lugar e oferece serviços que dispensam o deslocamento até um cartório eleitoral.

Com ele, é possível acessar funcionalidades essenciais para o exercício da cidadania. As principais vantagens do aplicativo incluem:

Documento digital com foto: para eleitores que já realizaram o cadastro biométrico, a versão do e-Título com foto substitui um documento de identificação oficial com foto no momento da votação.

Consulta do local de votação: o aplicativo informa a zona, a seção eleitoral e o endereço exato onde o eleitor deve votar.

Justificativa de ausência: quem estiver fora de seu domicílio eleitoral pode usar o aplicativo para justificar a ausência no dia e horário da votação.

Emissão de certidões: o eleitor pode gerar a certidão de quitação eleitoral, documento frequentemente exigido em concursos públicos e para a emissão de passaporte.

A biometria e a segurança do voto

A biometria é outra tecnologia que fortaleceu a segurança do processo eleitoral no Brasil. O sistema usa as impressões digitais para identificar o eleitor de forma intransferível no momento da votação. A tecnologia impede que uma pessoa vote no lugar de outra, garantindo a integridade do voto.

Para saber se seu cadastro biométrico está ativo, basta consultar a informação no próprio aplicativo e-Título ou no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso a biometria ainda não tenha sido coletada, o eleitor pode ser convocado a realizar o procedimento no futuro, mas isso não o impede de votar nas próximas eleições.

Como usar a tecnologia a seu favor

Para acessar os recursos, basta baixar o aplicativo e-Título nas lojas oficiais (Google Play para Android ou App Store para iOS) e preencher os dados pessoais solicitados. O processo de validação leva poucos minutos.

Para quem precisa de serviços mais complexos, como a regularização de um título cancelado ou a transferência de cidade, o sistema de Autoatendimento Eleitoral do TSE é a solução. A maioria dos processos é feita de forma totalmente digital, mas a emissão do primeiro título pode exigir o comparecimento para a coleta da biometria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.