Para que serve o aplicativo e-Título?

O e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, oferece muito mais do que a versão digital do título de eleitor. Disponível gratuitamente para celulares com sistema Android e iOS, a ferramenta funciona como uma plataforma completa de serviços para o cidadão, especialmente relevante para as Eleições 2026, reunindo em um só lugar diversas funcionalidades essenciais.

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Com ele, é possível resolver pendências, consultar informações e exercer a cidadania diretamente do seu aparelho, sem precisar enfrentar filas ou se deslocar até um cartório eleitoral. Uma novidade importante é que, pela primeira vez, será possível baixar e ativar o aplicativo mesmo no dia da votação, embora a recomendação seja sempre se antecipar.

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O aplicativo pode ser utilizado por eleitores com a situação cadastral regular ou suspensa. Além disso, conta com recursos de acessibilidade pensados para pessoas com deficiência visual, baixa visão ou daltonismo, garantindo um uso mais inclusivo e democrático.

A proposta do e-Título é centralizar as principais demandas do eleitor em um ambiente digital seguro e de fácil acesso. A iniciativa da Justiça Eleitoral busca modernizar o atendimento e otimizar o tempo do cidadão, simplificando processos que antes exigiam comparecimento presencial.

Veja os principais serviços disponíveis no e-Título

Justificativa eleitoral: uma das funções mais práticas é a justificativa de ausência. O eleitor pode realizar o procedimento sem burocracia no próprio dia da eleição, se estiver fora de seu domicílio eleitoral. Também é possível justificar após o pleito, anexando um documento que comprove o motivo da falta.

Onde votar: para evitar dúvidas no dia da votação, a ferramenta mostra o endereço exato da sua seção eleitoral. Além disso, oferece integração com aplicativos de mapas para traçar a melhor rota até o local, facilitando o deslocamento.

Emissão de certidões: de forma instantânea, o usuário pode emitir documentos importantes, como a certidão de quitação eleitoral, frequentemente exigida em concursos públicos e para emissão de passaporte. A versão atualizada permite gerar também certidões de crimes eleitorais e de filiação partidária (simples e histórica).

Pagamento de débitos: caso o eleitor tenha alguma multa por não ter votado ou justificado em eleições anteriores, é possível consultar o valor e quitar o débito na mesma hora. O aplicativo oferece formas de pagamento práticas, como Pix e cartão de crédito.

Assistente virtual com IA: para esclarecer dúvidas comuns, o aplicativo conta com um assistente virtual aprimorado com inteligência artificial. Ele pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços da Justiça Eleitoral e guiar o usuário de forma interativa pelas funcionalidades da plataforma.

Inscrição para mesários: cidadãos interessados em atuar como mesários voluntários nas eleições podem se candidatar diretamente pelo app. A inscrição é simplificada, sendo prioritária para quem já possui a biometria cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral.

Acompanhamento do Título Net: o eleitor pode acompanhar diretamente pelo e-Título o andamento de seus requerimentos feitos pelo sistema Título Net, que cuida de alistamento, transferência e revisão de dados.

Comunicação e transparência: uma das grandes novidades é o sistema de notificações push, que permite à Justiça Eleitoral enviar avisos importantes. Além disso, o app agora integra a funcionalidade "Boletim na Mão", que permite conferir os resultados das urnas lendo o QR Code do boletim de urna.

Para aproveitar todas essas novidades, é fundamental manter o aplicativo sempre atualizado com a versão mais recente disponível na loja do seu celular.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria