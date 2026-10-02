Datafolha em Minas: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 36%, a dois dias do 1º turno
Petista abre seis pontos de vantagem sobre o senador no estado. No segundo turno, Lula passa à frente numericamente, mas cenário segue apertado
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A dois dias do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (2/10) mostra o petista com 42% das intenções de voto, seis pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 36%.
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Em relação ao levantamento anterior do instituto, Lula subiu três pontos e Flávio oscilou um para baixo. A distância entre os dois está no limite da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.
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Logo atrás aparecem o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%. Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) têm 3% cada. Os demais candidatos não chegam a 1%. Brancos, nulos e quem diz não votar em ninguém somam 3%, e 4% estão indecisos.
Veja os números do 1º turno em Minas (votos totais)
Lula (PT): 42%
Flávio Bolsonaro (PL): 36%
Romeu Zema (Novo): 4%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Augusto Cury (Avante): 3%
Renan Santos (Missão): 3%
Leonardo Avalanche (PRTB), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
Branco/nulo/nenhum: 3%
Indecisos: 4%
Considerando apenas os votos válidos, critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado, Lula tem 45% e Flávio, 38%.
Virada no segundo turno
Na simulação de um confronto direto entre os dois, Lula aparece com 48%, contra 44% de Flávio. Brancos e nulos somam 7%, e 1% não soube responder. O cenário se inverteu em relação à pesquisa anterior, quando o senador tinha 46% e o presidente, 44%.
Apesar da mudança de posição, a diferença de quatro pontos mantém os dois em empate técnico, dentro da margem de erro.
O resultado em Minas é acompanhado de perto pelas campanhas. Desde a redemocratização, o candidato mais votado no estado venceu todas as eleições presidenciais.
Outros estados
O Datafolha também divulgou levantamentos em outros quatro estados, com recortes regionais distintos. Pelos votos válidos no primeiro turno:
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São Paulo: empate, com Flávio Bolsonaro com 41% e Lula com 40%.
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Rio de Janeiro: Flávio lidera com 48%, contra 40% de Lula.
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Distrito Federal: Flávio tem 46%, e Lula, 36%.
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Pernambuco: Lula tem 65%, ante 26% de Flávio.
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Metodologia
A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Em Minas Gerais, o Datafolha fez 1.204 entrevistas presenciais em 55 municípios, entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob os números MG-09729/2026 e BR-03604/2026.