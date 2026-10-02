Vídeo: Flávio e Nikolas puxam batida de funk em jingle contra Lula em MG
Apoiadores, vestidos de verde e amarelo, cantam diversas músicas em apoio ao candidato e também contra o presidente Lula. "Fora PT, aqui não é o seu lugar", diz parte da letra de uma das músicas tocadas em ritmo de funk
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegaram a Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por volta 20h40 desta sexta-feira. A chegada do presidenciável e seu correligionário estava prevista para as 18h.
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Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas desembarcaram no Aeroporto de Montes Claros e seguiram diretamente para a região central da cidade.
Apoiadores, vestidos de verde e amarelo, cantam diversas músicas em apoio ao candidato e também contra o presidente Lula. “Fora PT, aqui não é o seu lugar”, diz parte da letra de uma das músicas tocadas em ritmo de funk. Assista ao vídeo:
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A concentração estava marcada para as 18h, mas, até o momento, os dois políticos ainda não chegaram ao local. Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas devem desembarcar no Aeroporto de Montes Claros e seguir diretamente para a região central da cidade.
O evento é uma edição do chamado “Bloquinho do Nikolas”, mobilização política comandada pelo deputado mineiro. A programação divulgada para esta sexta-feira previa a participação também do candidato do PL ao governo de Minas, Flávio Roscoe, e do candidato ao Senado Domingos Sávio.
A passagem de Flávio por Montes Claros ocorre no mesmo dia em que o principal adversário dele na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda em Belo Horizonte. O petista participa de ato de campanha na capital mineira nesta sexta-feira.
Montes Claros também recebeu Lula durante a atual campanha. Em 17 de setembro, o presidente participou de uma caminhada pelo bairro Maracanã, acompanhado de aliados e de candidatos da coligação.
O prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Apesar disso, conforme apuração da reportagem, o prefeito não deve participar do ato desta sexta-feira.
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A visita de Flávio marca uma das últimas agendas do candidato em Minas Gerais antes da votação de domingo (4). O senador já esteve em outras cidades mineiras nesta reta final da campanha, incluindo Governador Valadares e Teófilo Otoni, onde também participou de atos ao lado de Nikolas Ferreira.