Vídeo: Flávio e Nikolas puxam batida de funk em jingle contra Lula em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegaram a Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por volta 20h40 desta sexta-feira. A chegada do presidenciável e seu correligionário estava prevista para as 18h.

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Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas desembarcaram no Aeroporto de Montes Claros e seguiram diretamente para a região central da cidade.

Apoiadores, vestidos de verde e amarelo, cantam diversas músicas em apoio ao candidato e também contra o presidente Lula. “Fora PT, aqui não é o seu lugar”, diz parte da letra de uma das músicas tocadas em ritmo de funk. Assista ao vídeo:

A concentração estava marcada para as 18h, mas, até o momento, os dois políticos ainda não chegaram ao local. Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas devem desembarcar no Aeroporto de Montes Claros e seguir diretamente para a região central da cidade.