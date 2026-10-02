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ELEIÇÕES 2026

Vídeo: Flávio e Nikolas puxam batida de funk em jingle contra Lula em MG

Apoiadores, vestidos de verde e amarelo, cantam diversas músicas em apoio ao candidato e também contra o presidente Lula. "Fora PT, aqui não é o seu lugar", diz parte da letra de uma das músicas tocadas em ritmo de funk

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Luiz Ribeiro
Bruno Luis Barros
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Luiz Ribeiro
Repórter
Bruno Luis Barros
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Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
02/10/2026 21:48 - atualizado em 02/10/2026 21:53

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A visita de Flávio marca uma das últimas agendas do candidato em Minas Gerais antes da votação de domingo (4)
A visita de Flávio marca uma das últimas agendas do candidato em Minas Gerais antes da votação de domingo (4) crédito: Luiz Ribeiro/EM/DA.Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegaram a Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por volta 20h40 desta sexta-feira. A chegada do presidenciável e seu correligionário estava prevista para as 18h

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Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas desembarcaram no Aeroporto de Montes Claros e seguiram diretamente para a região central da cidade. 

Apoiadores, vestidos de verde e amarelo, cantam diversas músicas em apoio ao candidato e também contra o presidente Lula. “Fora PT, aqui não é o seu lugar”, diz parte da letra de uma das músicas tocadas em ritmo de funk. Assista ao vídeo: 

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A concentração estava marcada para as 18h, mas, até o momento, os dois políticos ainda não chegaram ao local. Segundo apuração da reportagem no local, não haverá carreata. Flávio e Nikolas devem desembarcar no Aeroporto de Montes Claros e seguir diretamente para a região central da cidade.

O evento é uma edição do chamado “Bloquinho do Nikolas”, mobilização política comandada pelo deputado mineiro. A programação divulgada para esta sexta-feira previa a participação também do candidato do PL ao governo de Minas, Flávio Roscoe, e do candidato ao Senado Domingos Sávio.

A passagem de Flávio por Montes Claros ocorre no mesmo dia em que o principal adversário dele na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda em Belo Horizonte. O petista participa de ato de campanha na capital mineira nesta sexta-feira.

Montes Claros também recebeu Lula durante a atual campanha. Em 17 de setembro, o presidente participou de uma caminhada pelo bairro Maracanã, acompanhado de aliados e de candidatos da coligação.

O prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Apesar disso, conforme apuração da reportagem, o prefeito não deve participar do ato desta sexta-feira.

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A visita de Flávio marca uma das últimas agendas do candidato em Minas Gerais antes da votação de domingo (4). O senador já esteve em outras cidades mineiras nesta reta final da campanha, incluindo Governador Valadares e Teófilo Otoni, onde também participou de atos ao lado de Nikolas Ferreira.

 

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