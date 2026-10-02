Lula defende fim da escala 6x1 e aumento do salário mínimo em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Durante o ato de campanha em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10), Lula (PT) afirmou que pretende lutar pelo fim da escala de trabalho 6x1, pelo combate ao feminicídio e pelo aumento do salário mínimo. As declarações foram feitas diante de apoiadores que acompanharam a caminhada do presidente pela Região Centro-Sul da capital mineira. A concentração começou às 17h e terminou às 18h12.

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Ao falar sobre os trabalhadores, Lula voltou a defender o fim da escala 6x1. A proposta de reduzir a jornada de trabalho está entre as prioridades apresentadas pelo governo ao Congresso e também aparece no plano de governo registrado para o próximo mandato.

O presidente também mencionou o combate ao feminicídio entre as ações que pretende fortalecer. A questão da violência contra as mulheres tem sido abordada pelo petista durante a campanha, inclusive em agendas voltadas ao eleitorado feminino em Minas.

Outro ponto citado no discurso foi o aumento do salário mínimo. O plano de governo do petista prevê a manutenção da política de reajuste real do piso nacional..

Ato em BH

Lula chegou ao ato com quase uma hora de atraso, depois de cumprir uma agenda de campanha no Rio de Janeiro.

A chuva que atingiu a capital mineira antes do início da mobilização perdeu força durante a caminhada. Com a trégua, os apoiadores acompanharam o presidente pelas ruas da região com bandeiras, faixas e músicas.

Após a caminhada, Lula se despediu do público e deixou o local. Mesmo assim, apoiadores permaneceram reunidos na região, mantendo a mobilização.

O ato em Belo Horizonte ocorre dois dias antes do primeiro turno das eleições. Lula esteve acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL).

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*Estagiária sob supervisão