Damares: 'Se a gente não ganhar a eleição, Bolsonaro vai morrer na cadeia'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um mal-estar em casa nesta sexta-feira (2/10), de acordo com a senadora Damares Alves (PL-DF). A parlamentar relatou o episódio em vídeo publicado no Instagram e disse que, por esse motivo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não compareceu a um ato de campanha marcado para as 13h, em Brasília.

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Damares contou que Michelle acabou participando do encontro por chamada de vídeo e que aparentava estar abatida. Segundo a senadora, a ex-primeira-dama chorou durante a conexão. "Foi um dos momentos mais tristes em que eu já vi a Michelle", afirmou. Até a última atualização desta reportagem, nem a família nem a defesa de Bolsonaro haviam se manifestado publicamente sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Apelo eleitoral

A senadora usou o relato para pedir votos ao campo da direita, a dois dias do primeiro turno. Na avaliação dela, uma derrota nas urnas teria consequências para o ex-presidente. "Se a gente não ganhar essa eleição, o presidente Bolsonaro vai morrer na cadeia", disse.

Damares classificou Bolsonaro como "preso político" e afirmou que ele é alvo de perseguição. Também incluiu nessa definição os generais Augusto Heleno e Braga Netto, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e comandantes da Polícia Militar do DF.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.

Críticas a Moraes e ao STF

Damares também disse que Michelle tem sido prejudicada pelas decisões judiciais contra o marido. Segundo ela, como Bolsonaro não teria direito a um cuidador, a ex-primeira-dama acaba assumindo essa função integralmente. "O ministro Alexandre prendeu o Bolsonaro e 'prendeu' a Michelle", declarou, referindo-se a Alexandre de Moraes, relator do caso. A senadora chegou a chamar Michelle de "carcereira" do marido.

No mesmo vídeo, Damares acusou o Supremo Tribunal Federal de estar politizado. Ela citou a participação do ministro Flávio Dino, por telefone, em um evento político e questionou o peso da Corte em temas que, segundo ela, caberiam ao Congresso Nacional.

Troca de tornozeleira

Na terça-feira (29/9), a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro foi substituída, conforme revelou o portal Metrópoles. A troca foi feita entre 16h20 e 16h40 por uma policial do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, que precisou de um telefone para desvincular o equipamento antigo e vincular o novo.

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O procedimento consta do relatório semanal que o Núcleo de Custódia da Polícia Militar envia ao STF com as atividades do ex-presidente durante a prisão domiciliar.