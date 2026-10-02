'Hoje, tenho minha casa para morar através do governo Lula', diz apoiador

Mesmo debaixo de chuva, o aposentado Ivair Agostinho Lemos, de 59 anos, manteve-se entre os apoiadores que aguardavam a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ato de campanha desta sexta-feira (2/10), na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Morador do Aglomerado da Serra há cinco décadas, ele afirma que decidiu votar no petista pelas mudanças que, segundo ele, a família recebeu durante os governos de Lula.

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“Minha mãe ganhou um apartamento de três quartos. Meu irmão ganhou um apartamento de dois quartos. Hoje, eu tenho minha casa para morar através do governo Lula”, contou Ivair à reportagem.

Nascido em Inhapim, no Vale do Rio Doce, Ivair chegou a Belo Horizonte aos quatro anos e vive há 50 anos no Aglomerado da Serra. Ao relembrar a história da família, ele diz que antes dos apartamentos os parentes moravam em uma área que descreve como um brejo, com lama, mau cheiro e condições precárias.

Segundo ele, a experiência da família é um dos principais motivos para o apoio ao candidato à Presidência. Ivair também citou programas sociais como Bolsa Família e Pé-de-Meia ao explicar sua escolha.

“Eu moro na comunidade da Serra e lá, o que o Lula fez, ninguém fez”, afirmou.

A chuva não foi suficiente para afastá-lo da concentração. Nesta sexta, um temporal atingiu Belo Horizonte durante a tarde, e militantes começaram a se reunir na Praça da Liberdade após uma trégua. O ato de Lula estava previsto para começar às 16h, com caminhada pela Região Centro-Sul.

Ato na Praça da Liberdade

Lula chegou a Minas Gerais na reta final da campanha e participa do ato ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL). Também são esperados candidatos da coligação apoiada pelo petista para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa.

A concentração começou na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. A caminhada estava prevista para seguir pela Avenida Brasil até a Praça Tiradentes. Mesmo com a chuva registrada antes do início da mobilização, apoiadores permaneceram no local com bandeiras, faixas e bonés vermelhos.

O ato em Belo Horizonte ocorre dois dias antes do primeiro turno, marcado para domingo (4/10), e depois do cancelamento da agenda de Lula em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na quarta-feira (30/9), também por causa das condições climáticas.

Para Ivair, a presença na manifestação também representa uma forma de demonstrar apoio aos candidatos que, segundo ele, têm atuação voltada para ações sociais. Além de Lula, ele declarou apoio a Patrus, Marília Campos, Áurea Carolina e André Quintão.

“Temos que ver quem faz. Pessoas que fazem trabalhos sociais. O Patrus faz trabalhos sociais. O Lula faz trabalhos sociais. Então é por isso que eu já defini”, disse.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.