Mudou de cidade? Saiba como transferir seu título de eleitor

O prazo para transferir o título de eleitor a tempo de votar nas Eleições Gerais de 2026 encerrou-se em 6 de maio. No entanto, com o fim do período eleitoral, o serviço de transferência online volta a ficar disponível a partir de 3 de novembro.

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Para quem mudou de cidade e precisa regularizar a situação para futuras eleições, o procedimento pode ser feito em um cartório eleitoral ou de forma totalmente online pelo portal Título Net, uma plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por meio dela, é possível não apenas transferir o domicílio eleitoral, mas também solicitar a primeira via do documento ou revisar dados cadastrais, evitando filas nos cartórios eleitorais.

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O que é preciso para solicitar

Antes de iniciar o processo on-line, é fundamental separar os documentos que precisarão ser digitalizados ou fotografados:

Documento oficial de identificação com foto (frente e verso), como RG ou carteira de motorista

Comprovante de residência emitido nos últimos três meses em nome do eleitor ou de um familiar próximo

Uma fotografia sua, no estilo "selfie", segurando o documento de identificação ao lado do rosto. O lado com a foto deve estar visível

O comprovante de quitação do serviço militar só é exigido para homens entre 18 e 45 anos que estão solicitando o primeiro título, não sendo necessário para transferência. Além disso, é preciso atender a alguns requisitos temporais:

Ter residência mínima de três meses no novo município

Ter passado pelo menos um ano desde o alistamento eleitoral ou da última transferência de título

Como fazer a transferência passo a passo

Com os documentos organizados, o processo no portal Título Net é intuitivo. Siga as etapas abaixo para concluir sua solicitação assim que o serviço for reaberto:

Acesse o portal Título Net, no site oficial do TSE, e clique em “iniciar seu atendimento a distância” Preencha todos os campos com suas informações pessoais, como nome completo, data de nascimento, nome dos pais e dados do documento de identificação Anexe as imagens dos documentos que separou anteriormente: o documento de identificação, o comprovante de residência e a selfie Caso exista alguma alguma multa eleitoral pendente, o sistema te notificará e será necessário gerar o boleto, efetuar o pagamento e anexar o comprovante para continuar Após preencher e conferir todos os dados, basta finalizar o requerimento. Anote o número de protocolo gerado, pois ele será essencial para acompanhar o andamento do pedido

Acompanhamento e emissão do título

A solicitação não é aprovada imediatamente. Um cartório eleitoral irá analisar os dados e documentos enviados. Para verificar o status, o cidadão pode acessar a opção “Acompanhar Requerimento” no mesmo portal Título Net, utilizando o número de protocolo.

Assim que o pedido for aprovado, o eleitor pode baixar o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. A versão digital do documento tem a mesma validade do título físico e reúne informações importantes, como o local de votação atualizado e a situação eleitoral.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck