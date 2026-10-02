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CORRIDA ELEITORAL

'Não aceitem nenhuma provocação da extrema direita', diz Lula em BH

Presidente pediu atenção aos apoiadores durante caminhada na Praça da Liberdade nesta sexta-feira (2/10)

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
02/10/2026 19:20

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Lula ao lado da candidata ao Senado Áurea Carolina (PSOL)
Lula ao lado da candidata ao Senado Áurea Carolina (PSOL) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

"Não aceitem nenhuma provocação da extrema direita." O pedido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi feito durante a caminhada do presidente e candidato à reeleição em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10). Em meio a bandeiras, faixas e gritos de apoio, o petista falou sobre o clima da campanha e pediu que os apoiadores não entrassem em provocações. Lula chegou ao local da concentração às 16h58 e saiu às 18h12. 

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A chuva que havia marcado a tarde deu uma trégua, e o público que esperava pela chegada do petista tomou as ruas da região.

Lula chegou ao local com quase uma hora de atraso. A agenda em Belo Horizonte estava marcada para as 16h, mas o presidente ainda participava de um ato no Rio de Janeiro, que demorou mais que o previsto.

A espera, no entanto, não esvaziou a concentração. Apoiadores permaneceram na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, com bandeiras do PT, roupas vermelhas e cartazes enquanto aguardavam o presidente.

Quando Lula chegou, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de aliados mineiros, a movimentação aumentou. Os apoiadores seguiram o presidente durante a caminhada, entre músicas, gritos e acenos.

Em outro momento do discurso, Lula voltou a falar sobre a disputa eleitoral. "A gente não vai deixar que negacionistas ganhem as eleições desse país", afirmou.

Depois que Lula se despediu e deixou o local, a festa continuou. Parte dos apoiadores permaneceu na Praça da Liberdade, onde seguiu cantando, levantando bandeiras e comemorando a passagem do presidente pela capital mineira.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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