Galeria de fotos: Lula leva multidão às ruas de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, Lula esteve acompanhado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press