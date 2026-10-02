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Galeria de fotos: Lula leva multidão às ruas de Belo Horizonte

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  • Presidente Lula passou por Belo Horizonte nesta sexta-feira (2/10)
    Presidente Lula passou por Belo Horizonte nesta sexta-feira (2/10) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
  • Durante o ato, Lula apresentou propostas que pretende levar adiante caso seja reeleito. Entre elas, citou o fim da escala de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e o aumento do salário mínimo
    Durante o ato, Lula apresentou propostas que pretende levar adiante caso seja reeleito. Entre elas, citou o fim da escala de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e o aumento do salário mínimo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
  • A mobilização começou na Praça da Liberdade e seguiu pelas ruas da Região Centro-Sul da capital
    A mobilização começou na Praça da Liberdade e seguiu pelas ruas da Região Centro-Sul da capital Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
  • Lula chegou ao local às 16h58 e participou do ato ao lado da primeira-dama Janja da Silva e de aliados políticos de Minas Gerais
    Lula chegou ao local às 16h58 e participou do ato ao lado da primeira-dama Janja da Silva e de aliados políticos de Minas Gerais Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
  • Durante a caminhada, o presidente foi acompanhado por uma multidão de apoiadores, que seguiram o trajeto com bandeiras e faixas
    Durante a caminhada, o presidente foi acompanhado por uma multidão de apoiadores, que seguiram o trajeto com bandeiras e faixas Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
  • Em Belo Horizonte, Lula esteve acompanhado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
    Em Belo Horizonte, Lula esteve acompanhado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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