Eleições 2026: qual a porcentagem para vencer já no primeiro turno?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontecem neste domingo (4/10). No processo, para um candidato a presidente ou governador ser eleito já no primeiro turno das eleições, é preciso conquistar a maioria absoluta dos votos válidos. Na prática, isso significa obter mais da metade do total, ou seja, 50% mais um voto.

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Essa contagem, no entanto, gera uma dúvida comum entre os eleitores, principalmente sobre o que acontece com os votos brancos e nulos. Eles são importantes para o resultado final? Para o cálculo que define uma vitória em primeiro turno, eles são completamente descartados.

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O que são votos válidos?

Os votos válidos são apenas aqueles destinados diretamente a um candidato ou a uma legenda partidária. Votos em branco, quando o eleitor não escolhe nenhuma opção, e os nulos, quando um número inexistente é digitado na urna, são considerados manifestações de protesto ou indecisão, mas não entram na contagem de votos de um concorrente.

Dessa forma, a porcentagem de cada candidato é calculada com base no universo total de votos válidos. A apuração é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que primeiro separa os brancos e nulos para depois definir o percentual de cada concorrente.

Como o cálculo funciona na prática

Vamos imaginar um cenário com 100 milhões de votos totais em uma eleição. Se, desse número, 10 milhões forem brancos e nulos, o total de votos válidos será de 90 milhões. É sobre essa base que o resultado será definido.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisaria de 45 milhões de votos mais um (metade de 90 milhões, mais um). Qualquer resultado abaixo disso para o primeiro colocado leva a disputa para uma nova etapa.

Infográfico presidente

E se ninguém atingir a porcentagem?

Quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta dos votos válidos, a eleição é decidida em um segundo turno. Nessa fase, apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno participam da nova votação.

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A disputa ocorre no último domingo de outubro. No segundo turno, vence quem tiver o maior número de votos válidos, sem a necessidade de atingir um percentual mínimo.