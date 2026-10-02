Sob alerta meteorológico, Justiça Eleitoral proíbe windbanners em BH

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou, nessa quinta-feira (1º/10), a retirada de materiais de campanha política devido ao alerta meteorológico em Belo Horizonte. Entre os aparatos proibidos, estão windbanners, estandartes e cavaletes, que possam oferecer risco à população e aos seus bens.

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A decisão acontece após os alertas feitos pela Defesa Civil sobre a previsão de eventos climáticos severos. Entre os possíveis acontecimentos da "situação meteorológica excepcional", segundo a juíza Dra. Dênia Francisca Corgosinho Taborda, estão a possibilidade de temporais e chuvas de granizo.

A ordem ainda atenta para o peso, forma de fixação e mobilidade dos materiais instalados que, junto da exposição às condições climáticas previstas, podem tombar ou obstruir o deslocamento, gerando riscos à população.

A decisão entrou em vigor a partir das 22h dessa quinta-feira, horário em que todos os materiais já deveriam estar retirados das ruas da capital mineira.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos