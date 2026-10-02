Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Sob alerta meteorológico, Justiça Eleitoral proíbe windbanners em BH

Decisão determina a retirada de materiais que possam oferecer risco à população

Publicidade
Carregando...
AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
02/10/2026 12:49

compartilhe

×
Windbanners na Praça Sete
Windbanners foram proibidos devido à previsão meteorológica crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou, nessa quinta-feira (1º/10), a retirada de materiais de campanha política devido ao alerta meteorológico em Belo Horizonte. Entre os aparatos proibidos, estão windbanners, estandartes e cavaletes, que possam oferecer risco à população e aos seus bens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A decisão acontece após os alertas feitos pela Defesa Civil sobre a previsão de eventos climáticos severos. Entre os possíveis acontecimentos da "situação meteorológica excepcional", segundo a juíza Dra. Dênia Francisca Corgosinho Taborda, estão a possibilidade de temporais e chuvas de granizo.

A ordem ainda atenta para o peso, forma de fixação e mobilidade dos materiais instalados que, junto da exposição às condições climáticas previstas, podem tombar ou obstruir o deslocamento, gerando riscos à população.

A decisão entrou em vigor a partir das 22h dessa quinta-feira, horário em que todos os materiais já deveriam estar retirados das ruas da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

clima defesa-civil eleicoes eleicoes-2026 justica-eleitoral previsao-do-tempo propaganda-eleitoral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay