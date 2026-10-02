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ELEIÇÕES 2026

Projeção de estatístico aponta o resultado da eleição para presidente

Cientista político prevê que Lula terá 45,2% dos votos em primeiro turno, enquanto Flávio, 41,1%

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
02/10/2026 12:02 - atualizado em 02/10/2026 13:38

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Lula, Flávio e o PIB: candidatos se movem para angariar apoios de última hora
Segundo estatístico, Lula teria 45% e Flávio 41%, em primeiro turno crédito: Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução

O cientista político e estatístico Denisson Silva fez uma projeção com o resultado da eleição presidencial deste ano. De acordo com o modelo, que considera os votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 45,2% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL), 41,1%, no primeiro turno. A margem de erro considerada pelo método é de 0,8 ponto percentual, para mais ou para menos.

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Segundo a projeção do estatístico, o terceiro colocado da eleição seria o escritor Augusto Cury (Avante), com 4,1% dos votos, seguido do estreante Renan Santos (Missão), com 3,6% e Ronaldo Caiado (PSD), com 3,4%. Romeu Zema (Novo) teria 0,9% dos votos válidos.

O gráfico divulgado por Silva aponta ainda para o crescimento de Lula em 0,8 ponto percentual desde a última projeção, em 24 de setembro, enquanto Flávio cresceu somente 0,1 ponto percentual. Entre os outros candidatos ao pleito, Cury é projetado com 0,7 ponto percentual a menos desde a última previsão, enquanto Renan teria acrescido 0,5 ponto percentual, e Zema 0,4 ponto percentual. Caiado manteve a pontuação.

Entre as afirmativas da projeção do estatístico, Cury se destacou por ter a maior perda de votos entre todos os concorrentes, desde o pico de sua popularidade: saiu de 9,8% em 3 de setembro, para 4,1% na última previsão.

Silva também fez uma ressalva sobre os números que ele projetou: "Pesquisas e modelos [estatísticos] têm erros; se não tivessem, não precisaríamos de eleição. Domingo, a decisão é nas urnas!".

Denisson Silva, autor da projeção, é doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de mestre em sociologia pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Atualmente, é professor e pesquisador na Escola de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os estudos do estatístico têm ênfase no comportamento legislativo, como partidos políticos, migração partidária, eleições, resultados eleitorais, comunicação política em ambiente digitais e análise de redes sociais.

Confira a projeção completa feita pelo estatístico:

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Projeção feita por Silva para a disputa presidencial
Projeção feita por Silva para a disputa presidencial Divulgação/IndexPS

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