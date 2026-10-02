Duelo de audiência: Lula, 10 milhões no Flow x Flávio, 5 milhões na live

A entrevista de Lula (PT) no podcast Flow, transmitida na quinta-feira (1º), atingiu a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube. A transmissão ocorreu no mesmo horário previsto para o debate de presidenciáveis na TV Globo, que foi cancelado.

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No mesmo período, uma live de Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 5 milhões de visualizações. O candidato desistiu de participar do encontro na emissora após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterar as regras do debate. Os números foram apurados pela coluna da Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”.

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Cancelamento do debate

A organização do evento na TV Globo foi marcada por uma série de turbulências. A emissora havia convidado os principais candidatos: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

Inicialmente, o petista decidiu não participar. Em paralelo, decisões judiciais alteraram o formato que havia sido definido pela emissora em acordo com as assessorias dos candidatos.

A primeira mudança partiu de Kassio Nunes Marques, que obrigou a Globo a incluir Romeu Zema (Novo) no encontro. Horas antes do evento, a ministra do TSE Estela Aranha proibiu a exibição da cadeira vazia de Lula e que perguntas fossem dirigidas ao ausente, regra que havia sido endossada pelo PT.

Pouco depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que a TV Globo também incluísse o candidato Renan Santos (Missão) no debate.

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Após as decisões, Flávio Bolsonaro anunciou que não iria mais ao encontro, o que levou a emissora a cancelar o debate.