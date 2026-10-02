Após debate cancelado na Globo, Flávio chama Lula de covarde em live

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de covarde durante uma transmissão ao vivo no Instagram na noite desta quinta-feira (1º/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Flávio iniciou a live dizendo que Lula tinha "fugido" do debate na TV Globo. "Covarde! Eu chamei o Lula mais de duas vezes para o debate. Eu quero debater com você, Lula", declarou. O senador ainda afirmou que o presidente recorreu a "amigos no Judiciário" para impor uma "censura".

Pouco tempo depois da desistência de Flávio, a TV Globo anunciou o cancelamento do debate. A emissora informou que recebeu duas decisões da Justiça. A primeira é da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativa a um pedido da coligação da candidatura do presidente Lula (PT).

É com você que eu quero debater, Lula.



Estamos ao vivo: https://t.co/QqDN2QVZgA pic.twitter.com/jlN3iUBNDo — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 2, 2026

“A decisão torna inválido o item das regras do debate que trata de candidatos ausentes. A ata com as regras, assinada por todos os partidos, inclusive o PT, determina que, em caso de ausência do candidato, o púlpito reservado a ele seja mantido vazio no cenário, com uma placa que o identifique”, diz um trecho da nota divulgada pela emissora.

Ou seja — a decisão da ministra proibiu a manutenção do púlpito com o nome de Lula e a formulação de perguntas que seriam feitas a ele pelos demais candidatos. Flávio reagiu a essa decisão, dizendo que houve “censura” e anunciou que não participaria.

A segunda decisão foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relativa a um pedido feito pelo partido Solidariedade sobre a participação no debate de Renan Santos (Missão).

“As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em atendimento a essa regra, a Globo convidou para o debate os candidatos: Augusto Cury, do Avante; Flávio Bolsonaro, do PL; Ronaldo Caiado, do PSD; e Lula, do PT”, ressaltou a emissora.

A Globo também cita outra decisão, do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, que, na terça-feira, alterou entendimento do próprio tribunal sobre a contagem de parlamentares no Congresso para fins de debate e decidiu que Romeu Zema (Novo) teria direito de participar do debate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia