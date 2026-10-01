Assine
overlay
Início Política
CANCELAMENTO

Zema critica Judiciário após cancelamento de debate da Globo

Candidato do Novo afirmou que decisões judiciais de última hora geraram "insegurança jurídica" e defendeu mudanças no Judiciário

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
01/10/2026 22:42 - atualizado em 01/10/2026 22:48

compartilhe

×
Romeu Zema em vídeo publicado nas redes sociais após o cancelamento do debate presidencial, em que criticou o Judiciário
Romeu Zema em vídeo publicado nas redes sociais após o cancelamento do debate presidencial, em que criticou o Judiciário crédito: Redes sociais

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou o Judiciário após a TV Globo cancelar, nesta quinta-feira (1º/10), o debate entre os presidenciáveis que seria realizado à noite. Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema afirmou que as decisões tomadas horas antes do programa geraram “insegurança jurídica” e acusou o Judiciário de estar mais preocupado em fazer política do que em seguir as leis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Faz sentido sim. O Judiciário brasileiro se transformou numa bagunça, num desrespeito total a quem segue as leis. Em cima da hora, colocaram mais um participante, totalmente em desacordo com a legislação. Insegurança jurídica total”, afirmou Zema. O candidato também defendeu mudanças no Judiciário e declarou que “hoje” o Poder estaria “muito mais preocupado em fazer política do que em seguir as leis”. Ao final do vídeo, Zema disse: “Dia 4 está aí e nós vamos dar a resposta”, em referência ao primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).

Leia Mais

Debate Cancelado

A Globo anunciou o cancelamento após receber duas decisões judiciais que, segundo a emissora, alteraram regras previamente acordadas para o debate. Uma decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a exibição do púlpito reservado a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do encontro. Outra decisão, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate. A situação se somou à desistência de Flávio Bolsonaro (PL), que havia confirmado presença.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 politica romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay