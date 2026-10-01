Zema critica Judiciário após cancelamento de debate da Globo

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou o Judiciário após a TV Globo cancelar, nesta quinta-feira (1º/10), o debate entre os presidenciáveis que seria realizado à noite. Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema afirmou que as decisões tomadas horas antes do programa geraram “insegurança jurídica” e acusou o Judiciário de estar mais preocupado em fazer política do que em seguir as leis.

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“Faz sentido sim. O Judiciário brasileiro se transformou numa bagunça, num desrespeito total a quem segue as leis. Em cima da hora, colocaram mais um participante, totalmente em desacordo com a legislação. Insegurança jurídica total”, afirmou Zema. O candidato também defendeu mudanças no Judiciário e declarou que “hoje” o Poder estaria “muito mais preocupado em fazer política do que em seguir as leis”. Ao final do vídeo, Zema disse: “Dia 4 está aí e nós vamos dar a resposta”, em referência ao primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).

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Debate Cancelado

A Globo anunciou o cancelamento após receber duas decisões judiciais que, segundo a emissora, alteraram regras previamente acordadas para o debate. Uma decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a exibição do púlpito reservado a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do encontro. Outra decisão, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate. A situação se somou à desistência de Flávio Bolsonaro (PL), que havia confirmado presença.