Datafolha: 62% não sabem número do candidato a governador em MG
Levantamento mostra que desconhecimento é maior entre eleitores de Kalil e Cleitinho; veja os números e o grau de decisão do eleitorado mineiro
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) aponta que 62% dos eleitores não sabem o número correto de seu candidato ao governo de Minas Gerais. Em comparação com a pesquisa de 24 de outubro, o percentual de eleitores que não souberam informar o número caiu de 70% para os atuais 62%. Já os que informaram corretamente o número do candidato subiram de 26% para 33%.
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O índice dos que informaram o número de forma incorreta permaneceu em 4%. Foram entrevistados 1.204 eleitores com 16 anos ou mais, entre 28 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.
Conhecimento por eleitorado
O levantamento detalha o conhecimento do número de urna entre os eleitores dos três candidatos à frente na pesquisa estimulada: Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 40% das intenções de voto, Patrus Ananias (PT), com 16%, e Alexandre Kalil (PDT), com 11%.
Entre os eleitores de Patrus Ananias, 55% informaram o número correto do candidato, enquanto 45% não souberam informar. Na pesquisa anterior, de 24 de outubro, esses números eram de 53% e 47%, respectivamente. A margem de erro para esta amostra é de sete pontos percentuais.
No eleitorado de Cleitinho Azevedo, 35% sabem o número correto, um aumento em relação aos 22% do levantamento de 24 de setembro. O percentual dos que não souberam informar caiu de 75% para 61%. Os que erraram o número somam 3%. A margem de erro é de cinco pontos percentuais.
Já entre os que pretendem votar em Alexandre Kalil, o desconhecimento do número é de 73%, uma queda em relação aos 84% da pesquisa de 24 de setembro. Sabem o número correto 18% dos seus eleitores, contra 11% no levantamento anterior. Os que erraram o número passaram de 6% para 9%. A margem de erro é de oito pontos.
Decisão de voto
Para 68% do eleitorado, a escolha do candidato a governador é definitiva. Outros 32% afirmam que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição, em 4 de outubro.
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Cleitinho (80%), Patrus Ananias (74%), Mateus Simões (61%) e Alexandre Kalil (52%) são os candidatos que apresentam o eleitorado com o voto mais consolidado.