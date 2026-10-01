Cleitinho a um ponto de vencer no primeiro turno, aponta Datafolha

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue liderando as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1/10) e, considerando os votos válidos, está a um ponto de vencer no primeiro turno. Ele também aparece à frente de todos os cenários em um eventual segundo turno.



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De acordo com o levantamento, o senador tem 40% das intenções de voto, mesmo percentual registrado no levantamento anterior divulgado pelo Datafolha, no último dia 24 de setembro. Em segundo lugar aparece o candidato do PT, deputado federal Patrus Ananias com 16%, um ponto percentual a mais que no levantamento anterior.

Patrus está tecnicamente empatado, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). O pedetista aparece em terceiro lugar, com 11% das intenções de voto. No levantamento anterior, ele tinha 9%.

Na sequência aparece o empresário Flávio Roscoe (PL) com 4%, um ponto percentual a mais que o levantamento anterior.

Já o governador Mateus Simões (PSD) oscilou negativamente dentro da margem de erro , e passou de 5% para 4%. Quem também registrou uma oscilação dentro da margem de erro foi o candidato do MDB, o ex-vereador Gabriel Azevedo, que passou de 3% para 2%.

Já os candidatos Ben Mendes (Missão), Professor Túlio Lopes (PCB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP) e Rafael Duda (PSTU) aparecem com 1% das intenções de voto.





Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.





1º turno (estimulada) - Votos totais





Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40% (eram 40% em 24 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 16% (eram 15%)

Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 9%)

Flávio Roscoe (PL): 4% (eram 5%)

Mateus Simões (PSD): 4% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 2% (eram 3%)

Ben Mendes (Missão): 1% (era 1%)

Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (eram 2%)

Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)

Indira Xavier (UP): 1% (era 1%)

Rafael Duda (PSTU): 1% (era 1%)

Segundo turno

Em um possível segundo turno com Patrus, Cleitinho lidera com 60% contra 24% do petista. Já em uma disputa com Kalil, o senador aparece com 56% e o ex-prefeito com 27%.

Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 56% (eram 57% em 24 de setembro)

Alexandre Kalil (PDT): 27% (eram 26%)

Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 11%)

Indecisos: 5% (eram 6%)

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Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 60% (eram 60% em 24 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 24% (eram 23%)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 10%)

Indecisos: 5% (eram 7%)