Chuva faz candidatos ao governo de Minas cancelarem agendas em BH

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A chuva que atinge Belo Horizonte neste sábado (3/10) levou três candidatos ao governo de Minas a cancelarem compromissos de campanha na capital. Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) e Mateus Simões (PSD) suspenderam agendas previstas para o último dia de campanha antes do primeiro turno das eleições, realizado neste domingo (4/10).

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Kalil faria uma carreata e um ato de encerramento da campanha a partir das 9h40. A concentração estava prevista para a Avenida dos Andradas, na altura do número 3.412. De acordo com a programação divulgada pela campanha, a carreata seguiria pela região da Mem de Sá até a Praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra, e terminaria na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras.

Pouco antes do compromisso, porém, a campanha informou o cancelamento. “Infelizmente, em função da chuva, a agenda teve que ser cancelada. Agradecemos a compreensão”, comunicou a equipe.

Patrus também cancelou um ato programado para a manhã deste sábado. O petista participaria, às 9h30, do chamado “Abraço da Contorno”, prevista para a esquina das avenidas do Contorno e Amazonas. “Em razão do tempo chuvoso, o Abraço da Contorno foi cancelado”, informou a campanha.

Simões reduz agenda

A campanha de Mateus Simões chegou a reduzir a programação deste sábado por causa da chuva, mas decidiu posteriormente cancelar todos os compromissos diante da intensificação das precipitações.

Inicialmente, o governador e candidato à reeleição teria seis atividades entre 9h e 14h05, com passagens por Vila Pinho, Cabana Pai Tomás, Padre Eustáquio, Jardim Alvorada, Venda Nova e Novo Aarão Reis.

Em uma primeira alteração, a campanha manteve apenas um corpo a corpo com eleitores no Jardim Alvorada, às 11h30, e uma visita à Feira Coberta do Padre Eustáquio, às 12h25.

Com o aumento da chuva, no entanto, os dois compromissos restantes também foram suspensos. “Em função da chuva que intensificou ainda mais na última hora, as agendas do candidato para este sábado estão canceladas”, informou a equipe de Simões.



Chuva em toda a capital

Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na manhã deste sábado. Na Região Centro-Sul, a precipitação chegou a intensidade moderada. A previsão é de instabilidade ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de trovoadas ao longo do restante do dia. A temperatura deve variar entre 18°C e 25°C, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70%.

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A Defesa Civil de Belo Horizonte prevê temperaturas ainda mais baixas. Segundo o órgão, a máxima não deve passar dos 22°C, enquanto a mínima registrada foi de 17,5°C. A umidade relativa mínima deve ficar em torno de 80% durante a tarde.

