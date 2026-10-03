Kalil já chamou Nikolas de ‘criança mal-educada’ e ‘brilhante’; relembre

Em 2 de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PDT) proferia elogios ao ex-vereador de BH e deputado federal mais votado do país naquela oportunidade, Nikolas Ferreira (PL), a quem chegou a rotular como “criança mal-educada” em 2021. Às vésperas de mais uma eleição, na qual os dois voltam a brigar pelos mesmos cargos, o Estado de Minas relembra o cenário de quatro anos atrás.

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‘Brilhante’

Com 1.492.047 votos em 2022, Nikolas se tornou o terceiro deputado federal mais votado da história do Brasil. À frente dele, aparecem apenas Eduardo Bolsonaro, com 1.814.443 de votos, em 2018, e Enéas Carneiro, com 1,57 milhão, em 2002. Os dados são da Agência Câmara de Notícias.

Apesar de opositor a Kalil, Nikolas foi enaltecido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, exatamente no dia em que o ex-presidente do Atlético perdeu a disputa para o governo de Minas para Romeu Zema (Novo).

“Ele (Nikolas) é extremamente inteligente. Foi oposição minha, mas é um menino fora da média. Ele é muito, muito, muito inteligente, brilhante nos objetivos dele e parece que nasceu para política”, afirmou Kalil.

‘Criança mal-educada’

Um ano e meio antes, no entanto, a relação entre os dois rendeu rusgas de ambas as partes. Crítico do então prefeito da capital mineira, Nikolas questionou o chefe do Executivo municipal pelo fechamento de atividades comerciais por causa da Covid-19. O parlamentar disse que sentia "pena" dos habitantes de BH.

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Ao responder o então vereador de Belo Horizonte, pelo PRTB, Alexandre Kalil comentou que não se intimidava com o bolsonarista. "De criança mal-educada o Brasil está assim (fazendo sinal de um local cheio com as mãos)", declarou ao Estado de Minas, no dia 22 de junho de 2021.

