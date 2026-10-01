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ELEIÇÕES 2026

BH: Nikolas reúne apoiadores e aliados na Praça Sete; veja fotos do evento

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comandou um ato de campanha na noite desta quinta-feira (1º/10), que terminou na Praça Sete, no Centro de BH

E
Estado de Minas
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • O ato começou uma
    O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
    Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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  • Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista
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    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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  • Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL).
    Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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