ELEIÇÕES 2026
BH: Nikolas reúne apoiadores e aliados na Praça Sete; veja fotos do evento
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comandou um ato de campanha na noite desta quinta-feira (1º/10), que terminou na Praça Sete, no Centro de BH
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
O ato começou uma "motociata" que saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras. Atravessando a avenida Afonso Pena, o comboio parou em frente ao Palácio das Artes, onde os políticos começaram o "Blocão do 22" e caminharam até a Praça Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Nikolas pediu voto para si e para aliados. Ao lado dele, estavam o candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), os candidatos ao Senado Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), e o candidato a deputado estadual Pablo Almeida (PL). Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
-
Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas ficou parado durante ato bolsonarista Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press