Duda após ato de Nikolas em BH: "Vazio"

A deputada federal Duda Salabert (Psol) comentou o ato de campanha promovido pelo colega e adversário político Nikolas Ferreira (PL) em Belo Horizonte, nessa quinta-feira (1º/10). A candidata à reeleição classificou o momento como "vazio".

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O comentário foi feito em uma publicação do Estado de Minas, via Instagram, sobre o "Blocão do 22", liderado por Nikolas e com participação do candidato a governador Flávio Roscoe (PL), os candidatos a senador Domingos Sávio (PL) e Marco Antônio Superman (Novo), e apoiadores.

Sobre o comentário de Duda, o candidato a deputado federal Pablo Almeida (PL), rebateu nos comentários: "transvazio". Outros apoiadores de Nikolas também rebateram a parlamentar, dizendo que o evento não estava vazio.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos