Real Time Big Data: Lula tem 42% e Flávio, 40% em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto em Minas Gerais, contra 40% de Flávio Bolsonaro (PL), no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada neste sábado (3/10). A diferença entre os dois é de dois pontos percentuais, equivalente à margem de erro do levantamento.

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Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) aparecem na sequência, com 4% cada. O escritor Augusto Cury (Avante) registra 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%. Os demais candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 2%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

Considerados apenas os votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 44%, e Flávio, com 42%. Augusto Cury e Zema têm 4% cada, Renan registra 3%, Caiado tem 2% e os demais candidatos somam 1%.

Segundo turno

A Real Time Big Data também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, os dois aparecem empatados, com 46% das intenções de voto cada. Brancos e nulos somam 4%, enquanto outros 4% não souberam ou não responderam. Considerando somente os votos válidos na simulação de segundo turno, o empate permanece: Lula tem 50%, e Flávio, também 50%.

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A Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-01068/2026.