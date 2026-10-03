Cleitinho tem 50% contra 42% de Patrus em 2º turno, diz Real Time

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem 50% das intenções de voto contra 42% de Patrus Ananias (PT) em uma eventual disputa de segundo turno pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada neste sábado (3/10). Os dois ocupam as primeiras posições no levantamento de primeiro turno.

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Na simulação entre Cleitinho e Patrus, 4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto outros 4% não souberam ou não responderam. Considerados apenas os votos válidos, o candidato do Republicanos tem 54%, contra 46% do petista.

Cleitinho também aparece numericamente à frente nos outros dois cenários de segundo turno em que é testado. Contra Alexandre Kalil (PDT), o candidato do Republicanos registra 51%, ante 35% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Brancos e nulos somam 7%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, são 59% para Cleitinho e 41% para Kalil.

Em uma disputa entre Cleitinho e Mateus Simões (PSD), o candidato do Republicanos tem 50% das intenções de voto, contra 36% do atual governador. Outros 7% votariam em branco ou nulo e 7% não souberam ou não responderam. Considerando somente os votos válidos, Cleitinho registra 58%, e Simões, 42%.

Outros cenários

A Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno sem a presença de Cleitinho. Em uma disputa entre Simões e Kalil, o governador registra 42% das intenções de voto, e o pedetista, 34%. Brancos e nulos representam 12%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Simões tem 55%, contra 45% de Kalil.

Kalil e Patrus aparecem com diferença de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro da pesquisa. O ex-prefeito de Belo Horizonte tem 42%, e o petista, 40%. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 10% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Kalil registra 51%, contra 49% de Patrus.

No confronto entre Simões e Patrus, o governador aparece com 43%, e o petista, com 40%, diferença também dentro da margem de erro. Brancos e nulos são 7%, e 10% não souberam ou não responderam. Considerados apenas os votos válidos, Simões tem 52%, contra 48% de Patrus.

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A Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o número MG-02255/2026.