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ELEIÇÕES 2026

Alexandre Frota em apoio a Lula: ‘Levar logo no primeiro turno’

Ex-bolsonarista, o vereador em Cotia e ex-deputado federal anseia por uma vitória de Lula nas eleições já neste domingo (4/10)

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Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
03/10/2026 15:37

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Ex-bolsonarista, ator e vereador Alexandre Frota (PDT) declarou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato na Avenida Paulista
Ex-bolsonarista, ator e vereador Alexandre Frota (PDT) declarou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato na Avenida Paulista crédito: Reprodução/Rede TVT

O vereador em Cotia (SP), ex-deputado federal e ator Alexandre Frota (PDT), é uma das figuras políticas presentes na Caminhada da Vitória, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste sábado (3/10).

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“A gente tem que sair de casa, votar com toda certeza e levar logo no primeiro turno”, declara em entrevista à Rede TVT.

Ex-bolsonarista, sobretudo nas eleições de 2018, quando se tornou deputado e viu Jair Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto, Frota mudou de lado. De lá para cá, colecionou rusgas com a extrema direita e seus apoiadores.

Neste domingo (4/10), trajado de vermelho, boné e adesivos do PT, ele confirmou voto em Lula, naquela que considera “a eleição das nossas vidas”. “Se quisermos mesmo liberdade, um país livre, não podemos deixar que aquela gente (referindo-se a Flávio Bolsonaro) assuma a direção do país", disse à Rede TVT.

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"Quero convocar a todos os idosos e jovens, a todas as pessoas que ainda têm dúvida, para que votem pela liberdade, pela liberdade de expressão, contra violência exacerbada que existe por parte deles (referindo-se aos bolsonaristas) contra as mulheres, contra a corrupção. Vamos votar contra o maior escândalo financeiro que o país está vivendo", completou.

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