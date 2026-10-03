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EX-MINISTRO DE BOLSONARO

Vídeo mostra Ciro Nogueira dançando com Daniel Vorcaro em viagem aos Alpes

Documentos analisados pela Polícia Federal indicam que Vorcaro pagou despesas relacionadas a essa viagem. Entre os gastos identificados estão R$ 122 mil com restaurantes de luxo

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Repórter
03/10/2026 14:09 - atualizado em 03/10/2026 14:26

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Ex-senador do governo Bolsonaro dança ao lado de Vorcaro nos Alpes
Ex-senador do governo Bolsonaro dança ao lado de Vorcaro nos Alpes crédito: Reprodução de vídeo

Vídeos extraídos pela Polícia Federal (PF) do celular de Daniel Vorcaro mostram o senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao lado do banqueiro em uma viagem a Courchevel, estação de esqui nos Alpes franceses. As imagens foram divulgadas pela revista Piauí. 

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Em uma das gravações, Ciro está ao lado de Vorcaro e Martha Graeff, então namorada do banqueiro. Na imagem também aparece Flávia Rosalen, que à época namorava o senador, que foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL). É possível ver os quatro dançando diante da câmera posicionada sobre uma mesa. 

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Segundo a Piauí, Ciro e Flávia estiveram em Courchevel entre 12 e 25 de janeiro de 2025. Documentos analisados pela Polícia Federal indicam que Vorcaro pagou despesas relacionadas a essa viagem. Entre os gastos identificados estão R$ 122 mil com restaurantes de luxo.  

A reportagem da Piauí também relata que a viagem fazia parte de uma relação mais ampla entre Ciro e Vorcaro. Em mensagens encontradas pela investigação, o ex-banqueiro se referiu ao senador como um de seus “grandes amigos de vida”. A revista descreve ainda outras viagens internacionais de Ciro e que tiveram despesas atribuídas a Vorcaro. 

A relação entre os dois já é investigada no Supremo Tribunal Federal (STF). A apuração busca esclarecer se Nogueira recebeu recursos ou vantagens de Vorcaro para atuar em favor dos interesses do banqueiro no Congresso Nacional. 

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Em junho, documentos da investigação já haviam mostrado que Vorcaro teria custeado hospedagens e restaurantes frequentados pelo senador em viagens internacionais. A PF também encontrou mensagens que indicariam uma ordem para um pagamento de R$ 350 mil em espécie a uma pessoa identificada como “Ciro”. A própria investigação, porém, registrou que não havia comprovação de que o dinheiro tenha sido entregue ao senador.

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