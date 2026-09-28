Assine
overlay
Início PlatôBr

Ciro Nogueira passa pelo fogo e parece estar de pé na reta final da campanha

Alvo de operação da PF e descartado por Flávio Bolsonaro, presidente do PP conseguiu atravessar a crise e permanece competitivo no Piauí

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/09/2026 11:22

compartilhe

×
Ciro Nogueira passa pelo fogo e parece estar de pé na reta final da campanha
Ciro Nogueira passa pelo fogo e parece estar de pé na reta final da campanha crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Ciro Nogueira, presidente do PP, chega à reta final da campanha com a expectativa de que conseguirá garantir uma das duas vagas ao Senado pelo Piauí. As pesquisas indicam uma disputa entre ele, o também senador Marcelo Castro e o deputado Júlio César.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Se vencer, Ciro será o primeiro senador do estado a ter três mandatos consecutivos.

Antes da largada da campanha, Ciro foi alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito do escândalo do Banco Master. Flávio Bolsonaro, na época, disse que as informações eram graves e que o senador havia perdido as credenciais para ser seu vice, possibilidade que o candidato do PL ao Planalto havia cogitado.

Ciro submergiu nacionalmente e passou a se dedicar à própria campanha no estado, equilibrando-se entre os eleitorados bolsonarista e lulista infinitamente maior no Piauí. Colou nos prefeitos aliados e não se envolveu na disputa presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aliados do dirigente partidário dizem que “ele sabe ser pragmático” e “tem sangue frio”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay