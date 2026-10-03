Futebol e política: relembre previsões e apreensões de Nikolas no ano

Celebração pela convocação de Neymar para a Copa do Mundo, esperança pelo hexa da Seleção Brasileira no Mundial de 2026 e otimismo por uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República – aliado a uma apreensão por um triunfo do petista. Esses foram alguns dos temas que fizeram parte das previsões, das opiniões e dos anseios de Nikolas Ferreira (PL) ao longo do ano.

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Em 18 de maio, por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, o deputado federal mais votado do país na eleição de quatro anos atrás destilava críticas àqueles que se diziam contra à convocação de Neymar para a Copa, realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

O comentário era destinado aos “haters” do atacante do Santos, os quais, sugeria o parlamentar, fazem parte da ala esquerda da esfera política e que, segundo ele, sofreriam outros reveses no ano. Nikolas, no caso, classificava a convocação de Neymar como uma derrota da oposição, indicando uma relação entre futebol e as eleições.

“O Neymar joga e muito. E para quem torceu contra, dá para ver que é sempre a mesma skin. Morde as costas que esta não será a primeira derrota que vocês terão neste ano”, disse no vídeo.

Em 4 de julho, na véspera do duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Nikolas voltou a traçar um paralelo entre futebol e política, mas dessa vez usando outro tom.

"O povo com medo do Haaland no domingo. Eu estou com medo é do Lula ficar mais quatro anos no poder", escreveu em suas redes sociais.

No dia seguinte, a Noruega eliminou o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. O tento da seleção verde-amarela foi marcado por Neymar, de pênalti no finalzinho. Após balançar as redes, o camisa 10 ainda tentou criar uma confusão com o goleiro adversário, Nyland. O atacante brasuca havia deixado o banco de reservas quando o jogo estava 0 a 0.

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Eleições

Se no futebol, as coisas não saíram como Nikolas esperava, neste domingo (4/10), ele anseia que a história seja diferente, só que no primeiro turno da eleição para presidente, além de buscar sua reeleição no cargo de deputado federal. Pela última pesquisa DataFolha, Lula lidera o primeiro turno, com 45% dos votos válidos, contra 40% de Flávio.

