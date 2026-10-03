Lula tem 47,3% e Flávio, 43,1% no 2º turno, diz CNT/MDA

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que registra 43,1%, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3/10). A diferença entre os dois é de 4,2 pontos percentuais.

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Como a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. No confronto entre os dois primeiros colocados na pesquisa de primeiro turno, 7,6% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 1,9% estão indecisos.

A CNT/MDA também simulou outros quatro cenários de segundo turno, todos tendo Lula como um dos candidatos. Contra o escritor Augusto Cury (Avante), o presidente aparece com 46,8%, ante 37,9% do adversário. Nesse cenário, 12% votariam em branco ou nulo e 3,3% estão indecisos.

Na disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 47%, enquanto o adversário tem 37,3%. Os votos brancos e nulos somam 12,6%, e 3% dos entrevistados estão indecisos. Em uma eventual disputa com Renan Santos (Missão), o presidente aparece com 48,1% das intenções de voto, contra 34,3%. Outros 14,5% afirmam que votariam em branco ou nulo e 3% não souberam responder.

A maior diferença entre os cenários testados ocorre no confronto com Romeu Zema (Novo). Lula tem 49,2% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 34,2%. Brancos e nulos representam 13,5% e os indecisos, 3,1%.

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A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.007 pessoas entre 30 de setembro e 2 de outubro. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04756/2026.