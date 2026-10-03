Nikolas Ferreira é elogiado por Michelle: "piá do nosso coração"

No último dia de campanha, a ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) defendeu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Fazendo referência à fala da primeira-dama Janja da Silva, que ganhou forte repercussão, Michelle chamou o parlamentar de “piá do nosso coração”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Passando aqui para mandar um recado especial para um grande líder chamado Nikolas Ferreira, esse jovem forte, aguerrido, o nosso piá. O piá do nosso coração, esse piá que tem revolucionado a juventude do nosso Brasil. Nikolas, você é amado, nós amamos a sua vida, continue firme e corajoso”, disse, em motociata realizada em Brasília neste sábado (3/10).

Michelle rebateu, com o elogio, a fala de Janja sobre Nikolas Ferreira. A primeira-dama chamou o parlamentar de “piá de bosta” em evento em Salvador (BA). Janja explicou que a expressão é usada em seu estado natal, Paraná, para se referir a uma pessoa que fez algo errado.



Na sexta-feira, em ato do Presidente Lula em BH, a primeira-dama voltou a chamar o parlamentar de “piá de bosta” e “piá mentiroso”.

Começo dessa história

Janja usou o termo pela primeira vez depois de Nikolas tirar uma frase de Lula de contexto. O presidente, quando falava sobre a resistência de homens ao exame do toque retal, que detecta o câncer de próstata, citou as mulheres, que, segundo o próprio, “aprendem a tomar toque desde pequenas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula se referia a exames preventivos relacionados à saúde feminina, mas Nikolas tirou a frase de contexto e escreveu em suas redes sociais: “Menina pequena não aprende a tomar toque nenhum, Lula".

