MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo depois de mensagens sobre Yasmin Brunet 

O cantor de funk MC Daniel publicou em suas redes sociais um vídeo em que ironiza o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso pela Polícia Federal por suspeita de fraude contra o sistema financeiro, após revelações de que ele teria se relacionado com a modelo Yasmin Brunet, sua ex-namorada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A gravação, feita com inteligência artificial, mostra Vorcaro, com uniforme de presidiário, em situações que fazem referência ao universo de luxo e às acusações e investigações que envolvem o banqueiro. “Te faltou o elemento rua, Vorcaro” escreveu o cantor na legenda do vídeo, que já bateu até agora cerca de oito milhões de visualizações.

Mensagens obtidas pela PF e reveladas pela revista Veja mostram a relação de proximidade entre Vorcaro e Yasmin. Segundo elas, Vorcaro disponibilizava para Yasmin um apartamento em São Paulo e aeronaves para viagens, além de ter bancado uma festa de aniversário da modelo.

Os registros também indicam que o banqueiro acompanhou a participação da modelo no Big Brother Brasil 24 e teria demonstrado preocupação com o que ela poderia revelar durante o confinamento.

As conversas também revelaram o incômodo de Vorcaro quando Yasmin passou a se relacionar com MC Daniel. Em uma das mensagens, o banqueiro se refere ao cantor de como “trombadinha tatuado, sem classe” e demonstra irritação com a possibilidade de ele frequentar o apartamento que havia colocado à disposição da modelo.

“Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa”, escreveu Vorcaro, segundo as mensagens obtidas pela PF.

A modelo não se manifestou até agora sobre o vazamento das mensagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em novembro de 2025, durante a Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e operações de crédito. A Justiça Federal manteve a prisão naquele momento. A defesa negou que o banqueiro tivesse tentado deixar o país e afirmou que ele estava disposto a colaborar com as investigações.