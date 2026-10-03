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MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo depois de mensagens sobre Yasmin Brunet 

Mensagens obtidas pela PF mostram proximidade entre o banqueiro e a modelo, que namorou o cantor de funk em 2023 

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Repórter
03/10/2026 16:10 - atualizado em 03/10/2026 16:43

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MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo com inteligência artificial
MC Daniel ironiza Vorcaro em vídeo com inteligência artificial crédito: Reprodução redes sociais

O cantor de funk MC Daniel publicou em suas redes sociais um vídeo em que ironiza o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso pela Polícia Federal por suspeita de fraude contra o sistema financeiro, após revelações de que ele teria se relacionado com a modelo Yasmin Brunet, sua ex-namorada.  

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A gravação, feita com inteligência artificial, mostra Vorcaro, com uniforme de presidiário, em situações que fazem referência ao universo de luxo e às acusações e investigações que envolvem o banqueiro. “Te faltou o elemento rua, Vorcaro” escreveu o cantor na  legenda do vídeo, que já bateu até agora cerca de oito milhões de visualizações.   

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Mensagens obtidas pela PF e reveladas pela revista Veja mostram a relação de proximidade entre Vorcaro e Yasmin.  Segundo elas, Vorcaro disponibilizava para Yasmin um apartamento em São Paulo e aeronaves para viagens, além de ter bancado uma festa de aniversário da modelo. 

Os registros também indicam que o banqueiro acompanhou a participação da modelo no Big Brother Brasil 24 e teria demonstrado preocupação com o que ela poderia revelar durante o confinamento. 

As conversas também revelaram o incômodo de Vorcaro quando Yasmin passou a se relacionar com MC Daniel. Em uma das mensagens, o banqueiro se refere ao cantor de como “trombadinha tatuado, sem classe” e demonstra irritação com a possibilidade de ele frequentar o apartamento que havia colocado à disposição da modelo. 

“Nojo dessa Yasmin. Não respondo nem mensagem nunca mais. Muito baixa”, escreveu Vorcaro, segundo as mensagens obtidas pela PF.  

A modelo não se manifestou até agora sobre o vazamento das mensagens.

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Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em novembro de 2025, durante a Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e operações de crédito. A Justiça Federal manteve a prisão naquele momento. A defesa negou que o banqueiro tivesse tentado deixar o país e afirmou que ele estava disposto a colaborar com as investigações.

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