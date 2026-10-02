Vorcaro bancou avião e festa para Yasmin Brunet e monitorou modelo no BBB, diz revista

O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, manteve uma relação de quase dois anos com a modelo Yasmin Brunet que incluiu voos em seu avião e helicóptero, o uso de um apartamento em São Paulo e uma festa de aniversário bancada por ele. As mensagens, extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro e reveladas nesta sexta-feira (2/10) pela revista “Veja” mostram também que, enquanto a modelo participava do Big Brother Brasil, da TV Globo, em 2024, auxiliares do banqueiro acompanhavam o programa com receio de que ela revelasse a ligação entre os dois.

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Em uma das conversas, um funcionário encarregado de monitorar o reality show relata ter feito um pedido para tentar acelerar a votação contra Yasmin no paredão seguinte. "Ela precisa sair esse mês enquanto tá fresco", escreveu. Vorcaro havia se mostrado incomodado com a perspectiva de passar três meses atento ao que a modelo poderia dizer na casa. As mensagens não esclarecem a quem o pedido foi feito nem se houve alguma ação concreta para influenciar a votação.

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A preocupação ganhou força quando Yasmin mencionou no programa uma relação com um "Daniel". Segundo a revista, a referência era ao cantor MC Daniel, com quem a modelo teve um relacionamento divulgado no fim de 2023, mas o trecho foi enviado a Vorcaro pela equipe que acompanhava o BBB.

Avião, apartamento e festa

Os registros começam no último dia de 2023, quando Yasmin pediu ao banqueiro para viajar ao Rio de Janeiro no avião dele, com pouso no Galeão para evitar fotógrafos no Santos Dumont. Como a aeronave não estava disponível, ela acabou usando o helicóptero de Vorcaro. Segundo a “Veja”, o empréstimo de jatos para voos dentro do país se repetiu por um bom tempo, e o banqueiro custeou uma festa de aniversário da modelo no hotel Rosewood, em São Paulo. Para evitar exposição, as despesas eram registradas como patrocínio do Banco Master a uma das marcas de Yasmin.

Dois dias depois do voo, a modelo recorreu a Vorcaro dizendo que tentavam invadir suas contas e citou a equipe de segurança digital do banqueiro. De acordo com a investigação da PF, Vorcaro mantinha um grupo dedicado a espionar jornalistas e adversários e a invadir sistemas de órgãos públicos.

As mensagens indicam ainda que Vorcaro cedeu à modelo um apartamento em São Paulo. Em 2024, ela consultou o banqueiro sobre um reparo no imóvel. A relação terminou, segundo a revista, quando Yasmin foi avisada de que teria de deixar o apartamento em 60 dias. Ela pediu para alugar o imóvel ou ganhar mais prazo; Vorcaro disse que poderia negociar, mas parou de responder.

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As revelações fazem parte do material apreendido com o banqueiro que vem sendo divulgado nas últimas semanas e já expôs a proximidade dele com políticos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com celebridades, como o ex-jogador Ronaldo Nazário.