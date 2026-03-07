Assine
Celular de Vorcaro mostra ministro de Bolsonaro levando mulheres a festas privadas

Mensagens do celular de Vorcaro mostram ministro de Bolsonaro atuando como intermediário entre acompanhantes e o banqueiro

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
07/03/2026 02:11

Celular de Vorcaro mostra ministro de Bolsonaro levando mulheres a festas privadas crédito: Foto: Banco Master/Divulgação

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram um jovem ministro do governo Jair Bolsonaro atuando como intermediário para conectar o empresário a mulheres convidadas para as festas privadas organizadas por ele.

As conversas, que constavam do relatório entregue pela PF a Edson Fachin, mostram esse ministro apresentando mulheres a Vorcaro e ajudando a organizar a presença delas nos encontros promovidos pelo banqueiro eventos que, segundo relatos reunidos pela investigação, frequentemente evoluíam para orgias com participação de empresários, operadores do mercado financeiro e figuras públicas.

As festas aconteciam em casas de luxo e hotéis, onde convidados eram cercados por bebidas caras e acompanhantes. A PF entende os encontros como parte de uma engrenagem de aproximação entre o banqueiro e autoridades ou executivos com quem ele buscava construir relações de influência.

