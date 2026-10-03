BH terá ônibus gratuito e linhas reforçadas neste domingo de eleição (4/10)

Durante todo o domingo de eleição (4/10), o transporte coletivo municipal será gratuito e terá reforços em Belo Horizonte. De 0h às 23h59 do dia, todas as linhas convencionais de ônibus, do Move e de suplementares vão ser contempladas pela gratuidade.

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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a operação também vai envolver 4 mil viagens extras das 5h às 20h, o que representa um acréscimo de 40% no número em comparação com domingos habituais.

As linhas vão ter itinerários de dia útil, além dos trajetos tradicionais dos domingos, como o do Zoológico.

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Quem for usar o transporte gratuito deve passar o Cartão BHBUS para passar pela roleta, mas nenhum valor será debitado. Os que não tiverem o cartão, podem solicitar a liberação ao motorista.

