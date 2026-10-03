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OPERAÇÃO ESPECIAL

BH terá ônibus gratuito e linhas reforçadas neste domingo de eleição (4/10)

Prefeitura da capital faz operação especial com gratuidade em todas as linhas de ônibus convencionais, do Move e suplementares

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
03/10/2026 14:55

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Entrega de novos ônibus na Avenida Afonso Pena, no Centro, em abril: até o fim do ano, mais de 250 veículos deverão ser incorporados à frota
PBH anuncia 4 mil viagens extras entre as 5h e 20h deste domingo (4/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Durante todo o domingo de eleição (4/10), o transporte coletivo municipal será gratuito e terá reforços em Belo Horizonte. De 0h às 23h59 do dia, todas as linhas convencionais de ônibus, do Move e de suplementares vão ser contempladas pela gratuidade.

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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a operação também vai envolver 4 mil viagens extras das 5h às 20h, o que representa um acréscimo de 40% no número em comparação com domingos habituais.

As linhas vão ter itinerários de dia útil, além dos trajetos tradicionais dos domingos, como o do Zoológico.

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Quem for usar o transporte gratuito deve passar o Cartão BHBUS para passar pela roleta, mas nenhum valor será debitado. Os que não tiverem o cartão, podem solicitar a liberação ao motorista.

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