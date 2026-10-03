Família é alvo de tiros em plena BR-381, em Betim

Uma família foi alvo de tiros enquanto trafegava pela BR-381 na noite dessa sexta-feira (2/10), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 37 anos foi baleado. A mulher, a sogra e a filha dele também estavam no veículo.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 23h50, na altura do km 484 da Fernão Dias.

O homem conseguiu levar o veículo até o Hospital da Unimed, em Betim, onde contou aos militares que seguia pela BR-381 quando um veículo branco o ultrapassou. Na sequência, os ocupantes efetuaram vários disparos contra o carro da família.

Conforme o relato da vítima, foram cerca de cinco tiros. Um deles atingiu o ombro do homem e outro passou de raspão pelo rosto. Não há informações de que os familiares tenham sido atingidos.

Motorista deixou a BR-381 para escapar

Para fugir dos disparos, o motorista acessou a alça de saída da rodovia na região da Petrobras e seguiu até o hospital para receber atendimento médico.

Questionado sobre uma possível motivação para o ataque, o homem contou que encerrou, há cerca de três meses, uma sociedade em uma transportadora.

Segundo ele, o rompimento não ocorreu de forma amigável e a disputa entre as partes acabou sendo levada à Justiça. A vítima, no entanto, afirmou não saber se o desentendimento possui relação com a tentativa de homicídio.

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Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização dos autores. O caso será investigado.