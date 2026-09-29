Homem morre baleado pelo Bope ao ameaçar companheira na Grande BH

Um homem de 44 anos morreu baleado por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) durante uma ocorrência de violência doméstica na madrugada dessa segunda-feira (28/9), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ele havia ameaçado matar a companheira, de 28 anos.

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A ocorrência foi registrada por volta das 1h20, na Rua Mardoqueu Moreira, no Bairro Felipe Cláudio de Sales. Conforme a PM, uma amiga da mulher acionou a polícia depois de acompanhar, por uma videochamada feita às escondidas, as ameaças contra a vítima.

A mulher contou aos militares que o companheiro apontou uma arma para a cabeça dela e ameaçou “estourar os miolos” e “furar o rosto” dela com tiros. Ao perceber a videochamada, segundo o relato, ele quebrou o celular da vítima.

A amiga decidiu chamar a polícia depois de presenciar as ameaças e perceber que a mulher havia ficado sem acesso à internet.

Suspeito fugiu com a chegada da PM

Segundo a ocorrência, ao perceber a chegada dos policiais, o homem fugiu pela Rua Vereador Magno Claret Vieira, pulou um muro e entrou em uma construção.

Antes das buscas pelo suspeito, os militares fizeram uma vistoria na residência e apreenderam uma pistola de paintball com o cano adaptado. Conforme o relato da mulher, o objeto era utilizado pelo companheiro para ameaçá-la.

A PM suspeitava, porém, que ele estivesse com outra arma durante a fuga. Equipes da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) fizeram buscas no térreo e no segundo andar da construção, mas não localizaram o homem. Posteriormente, os policiais o encontraram no telhado de uma residência vizinha.

PM relata disparo antes de reação

De acordo com a versão registrada pela Polícia Militar, o local foi cercado e os policiais ordenaram que o homem se entregasse e aparecesse sobre a laje com as mãos levantadas. Ele teria se recusado.

Ainda segundo a PM, os militares ouviram um disparo de arma de fogo, buscaram proteção e reagiram. O homem foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal Francisco Gonçalves, onde morreu com dois disparos no tórax e um no abdômen.

Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida no local.

Mulher relata histórico de violência

A mulher contou à polícia que mantinha um relacionamento com o homem havia cerca de cinco anos e que já havia sofrido agressões, lesões e ameaças com armas.

Segundo ela, em uma ocasião anterior, o companheiro chegou a efetuar um disparo do lado de fora da residência com uma espingarda calibre 12. A vítima afirmou que, devido ao histórico de violência e ameaças, não havia tido coragem de denunciá-lo anteriormente.

Conforme consulta realizada pela PM, o homem tinha registros policiais anteriores por furto, receptação, direção perigosa e estupro de vulnerável.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Pedro Leopoldo.