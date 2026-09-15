Suspeito de ameaçar esposa com facão tem prisão convertida em preventiva

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O homem, de 40 anos, suspeito de agredir a esposa, ameaçá-la com um facão e atear fogo no imóvel onde viviam juntos, em Venda Nova, em Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi tomada na manhã dessa segunda-feira (14/9) em audiência de custódia. O caso aconteceu no sábado (12/9).

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De acordo com a ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal, uma equipe do Sentinela Venda Nova fazia patrulhamento preventivo pela Avenida Doutor Álvaro Camargos, por volta das 8h40, quando foi abordada por pedestres e pela vítima. A mulher, que chorava bastante, relatou ter sido agredida pelo marido e afirmou que ele havia acabado de fugir levando um facão.

Conforme o órgão municipal, a mulher alegou que o marido passou a noite fazendo uso de cocaína. Já pela manhã, ele a agrediu fisicamente, fez ameaças utilizando um facão e incendiou a residência. O fogo mobilizou o Corpo de Bombeiros até a residência do casal. A mulher disse ainda que o companheiro roubou o celular dela, que possui rastreador. O aparelho, o facão e os entorpecentes não foram localizados.

Após buscas realizadas no entorno, os guardas localizaram o suspeito, que estava agitado e apresentava ferimentos nas pernas. Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e avançou contra os agentes, que efetuaram um disparo com a arma de menor potencial ofensivo, mas não o atingiu. Como o homem continuava investindo contra os guardas, eles precisaram utilizar o teaser por contato para conseguirem imobilizar e algemar o suspeito.

Na decisão de ontem, o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de BH, apontou que a prisão preventiva é necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, o magistrado destacou que o suspeito já foi condenado por homicídio qualificado e tráfico de drogas e ainda cumpre pena pelos crimes. Ele também chegou a responder por roubo majorado, mas a pena foi extinta em outubro de 2021.

“Conforme narrado nos autos, o autuado destruiu a estrutura física da residência, sabotando água e luz, agrediu fisicamente a vítima com socos e, empunhando uma faca, a ameaçou de morte. Como se fosse pouco, ainda subtraiu-lhe o telefone celular e ateou fogo no imóvel onde a vítima habitava. Tais circunstâncias revelam, sobremaneira, a gravidade concreta dos fatos”, afirmou o juiz.

Suposta traição

Questionado pelos guardas, o suspeito disse que tinha chegado mais cedo do trabalho e teria flagrado a esposa com outro homem. De acordo com o depoimento dele, o suposto amante estaria armado com um revólver, o que o obrigou a pular pela janela para fugir, momento em que machucou as pernas. O suspeito negou ter colocado fogo na casa.

O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova. Já a vítima deu entrada na mesma UPA, mas foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu até o local. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belo Horizonte