Homem vai a padaria e é baleado por suspeito encapuzado em BH

Um homem, de 37 anos, foi perseguido e baleado por um suspeito encapuzado, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), na madrugada desta sexta-feira (2/10). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a corporação, a vítima contou que havia ido a uma padaria do bairro com um amigo, comprado um lanche e sentado na frente do estabelecimento para comer.

O suspeito chegou encapuzado e atirou contra as costas do homem, que correu após ser atingido. O responsável pelos disparos o perseguiu, disparou mais uma vez e acertou a região do braço da vítima.

Ele então foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Norte consciente. Após ser questionado pela PMMG, informou que não sabia quem poderia ser o atirador.

Os médicos identificaram as lesões de balas nas costas e no braço do homem. Em decorrência dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, mas sem apresentar quadro clínico grave.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os agentes de segurança visitaram a padaria e conversaram com a atendente, que confirmou a versão da vítima. A perícia foi acionada para o atendimento, mas não foi até o local.