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REGIAO NORDESTE

Homem vai a padaria e é baleado por suspeito encapuzado em BH

Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento Norte com ferimentos de bala no braço e nas costas

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
02/10/2026 14:59 - atualizado em 02/10/2026 15:07

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Foragida tinha mandado de prisão definitiva por financiar o tráfico internacional de drogas
Os policiais foram a padaria e a atendente confirmou a versão da vítima aos agentes crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Um homem, de 37 anos, foi perseguido e baleado por um suspeito encapuzado, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), na madrugada desta sexta-feira (2/10). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a ocorrência. 

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De acordo com a corporação, a vítima contou que havia ido a uma padaria do bairro com um amigo, comprado um lanche e sentado na frente do estabelecimento para comer. 

O suspeito chegou encapuzado e atirou contra as costas do homem, que correu após ser atingido. O responsável pelos disparos o perseguiu, disparou mais uma vez e acertou a região do braço da vítima. 

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Ele então foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Norte consciente. Após ser questionado pela PMMG, informou que não sabia quem poderia ser o atirador. 

Os médicos identificaram as lesões de balas nas costas e no braço do homem. Em decorrência dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, mas sem apresentar quadro clínico grave. 

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Os agentes de segurança visitaram a padaria e conversaram com a atendente, que confirmou a versão da vítima. A perícia foi acionada para o atendimento, mas não foi até o local.

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