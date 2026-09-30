Agiota colombiano é encontrado morto e em decomposição na Grande BH

Um colombiano de 34 anos, conhecido como “Oscar Colombiano” e que, segundo a Polícia Militar (PM), atuava como agiota, foi encontrado morto nessa terça-feira (29/9), em uma área de mata em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo estava em estado avançado de decomposição.

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Três homens, de 18, 26 e 31 anos, e um adolescente, de 16, foram identificados pela polícia como suspeitos de envolvimento no crime. Até o encerramento da ocorrência, ninguém havia sido preso.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 13h40, na Estrada do Rola-Moça. Denunciantes, que não quiseram se identificar, informaram aos militares que a vítima foi sequestrada, assassinada e deixada em uma região de mata conhecida como “Capão”.

Os policiais foram ao local indicado e encontraram o corpo. A vítima vestia uma calça azul e uma camisa do Atlético Nacional, clube da Colômbia.

Vítima foi sequestrada

Conforme informações repassadas à Polícia Militar, “Oscar Colombiano” teria sido abordado na última quinta-feira (24/9) por quatro pessoas apontadas como traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV).

Antes do crime, câmeras de segurança da vítima teriam sido danificadas e foi determinada a exclusão do aplicativo de monitoramento do celular do colombiano. Em seguida, os suspeitos teriam deixado o local levando o homem e o Hyundai IX35 dele.

A mulher do colombiano contou aos policiais que o marido desapareceu na quinta-feira. Ao ligar para ele, uma mulher atendeu o telefone, bastante assustada, e afirmado que homens ligados ao tráfico haviam levado a vítima e dito que ela estava proibida de praticar agiotagem na região.

No dia seguinte ao desaparecimento, segundo a mulher, o carro do marido foi encontrado acidentado e aberto. O corpo foi localizado na terça-feira.

Polícia apura motivação

De acordo com informações recebidas pela PM, uma das linhas de apuração é de que a atuação da vítima como agiota no Bairro Morada da Serra teria provocado desentendimentos com traficantes da região.

Ainda segundo as informações registradas na ocorrência, um episódio envolvendo a cobrança de uma dívida teria agravado o conflito, a morte de um indivíduo que recusou a pagar a dívida da esposa dele devido a divergência dos valores. As circunstâncias e a motivação, no entanto, ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

A perícia constatou três perfurações nas costas da vítima. Não foi informado inicialmente se os ferimentos foram provocados por arma de fogo ou arma branca. Um canivete e R$ 68 foram encontrados nas proximidades do corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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O caso segue sob investigação da Polícia Civil.