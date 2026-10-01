Gritaria, correria e tiros terminam com homem morto em BH

Um homem de 26 anos morreu baleado na noite dessa quarta-feira (30/9), no Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte. Um homem de 27 anos é apontado como o principal suspeito.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 20h25, na Rua São Vicente. Inicialmente, os militares foram acionados para uma denúncia de agressão envolvendo duas pessoas. Posteriormente, receberam informações sobre disparos de arma de fogo.

A pessoa que acionou a polícia afirmou que estava distante do local e, por isso, não tinha informações precisas sobre o que havia acontecido ou sobre a presença de pessoas armadas.

Quando os militares chegaram, encontraram o homem de 26 anos já morto. Conforme a ocorrência, ele apresentava diversas perfurações provocadas por disparos, incluindo ferimentos no ombro, nuca, nádega e cabeça.

Não foi informada a quantidade de estojos de munição encontrados no local.

Testemunha relata gritaria e tiroteio

Uma testemunha contou aos policiais que ouviu gritos e percebeu pessoas correndo pela região. Na sequência, um homem usando capacete chegou ao endereço e começou a atirar.

Segundo o relato, a vítima que morreu não estava armada. Outra pessoa atingida durante a ocorrência, porém, estaria portando uma arma.

A testemunha também afirmou conhecer um dos envolvidos, mas a identidade dele não foi divulgada pela Polícia Militar.

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A autoria e a motivação do crime serão investigadas. A ocorrência foi encaminhada à 4ª Delegacia de Plantão Sul da Polícia Civil.