Vai chover no horário da votação? Confira a previsão do tempo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A temperatura segue caindo em Belo Horizonte e no domingo de eleição (4/10) deve chegar a máxima de 25°C, segundo a Defesa Civil da capital. Já a mínima prevista é de 17°C e a umidade relativa mínima deve ficar em torno de 55%, à tarde. O dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

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Na segunda-feira (5/10), o céu segue parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados. A temperatura deve oscilar entre 18°C e 28 °C. A umidade relativa mínima fica em torno de 50% à tarde.

Nas últimas seis horas, a região da cidade que mais registrou chuva foi o Barreiro, com 34,4 mm, o que representa 31,2% da média climatológica do mês de outubro, que é de 110,1 mm. A região foi seguida pela Centro-Sul, com 25,8 mm (23,4%), e pela Oeste, com 30,0 mm (27,2%).

Somente neste três primeiros dias, duas regiões ultrapassaram a metade da chuva prevista para todo o mês: Oeste (53,8%) e Centro-Sul (51,1%). Já a região que menos choveu foi Venda Nova (22,2%).

Confira o acumulado de chuva registrado pela Defesa Civil de Belo Horizonte:

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) — últimas 6 horas

Barreiro: 34,4 mm (31,2%)

Centro-Sul: 25,8 mm (23,4%)

Hipercentro: 17,8 mm (16,2%)

Leste: 13,8 mm (12,5%)

Nordeste: 15,0 mm (13,6%)

Noroeste: 24,0 mm (21,8%)

Norte: 12,8 mm (11,6%)

Oeste: 30,0 mm (27,2%)

Pampulha: 18,0 mm (16,3%)

Venda Nova: 14,2 mm (12,9%)

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) EM OUTUBRO

Barreiro: 50,6 mm (46,0%)

Centro-Sul: 56,3 mm (51,1%)

Hipercentro: 35,2 mm (32,0%)

Leste: 33,4 mm (30,3%)

Nordeste: 27,4 mm (24,9%)

Noroeste: 44,2 mm (40,1%)

Norte: 24,2 mm (22,0%)

Oeste: 59,2 mm (53,8%)

Pampulha: 29,0 mm (26,3%)

Venda Nova: 24,4 mm (22,2%)

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Média climatológica de outubro: 110,1 mm (INMET, 1991–2020).