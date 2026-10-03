Nova Lima: Bicame é interditado depois de chuva forte na cidade

O Aqueduto Bicame, um dos principais símbolos de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi isolado após a forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (2/10). A medida foi tomada pela Defesa Civil depois que uma alteração foi identificada na estrutura histórica.



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O entorno do monumento foi interditado para permitir a realização de vistorias e a avaliação das condições do aqueduto. Equipes da Defesa Civil e da AngloGold Ashanti, responsável pela estrutura, atuam no local. Por precaução, moradores de residências próximas foram orientados a deixar a área.



A Prefeitura de Nova Lima informou que o isolamento ocorreu imediatamente após a identificação da alteração. A prioridade, neste momento, é verificar os efeitos provocados pela chuva e garantir a segurança de pessoas que vivem ou circulam nas proximidades.



Equipes de Engenharia e Suporte Operacional da AngloGold também estão no local avaliando as condições do Bicame e adotando as medidas necessárias. Segundo a mineradora, a medida principal é, além de manter a situação sobre controle, fazer uma avaliação técnica dos impactos das chuvas sobre a estrutura.

Patrimônio histórico



Importante referência da paisagem urbana de Nova Lima, o Bicame foi escolhido por votação popular como símbolo da cidade. Construído em 1890, o aqueduto é tombado pelo município por meio do Decreto Municipal nº 2.072, de 2 de abril de 2004.

A estrutura foi erguida para abastecer de água a área industrial da mineração Morro Velho. O aqueduto atravessa quatro ruas e é formado por arcos que permitem a passagem de veículos e pedestres.

Restauração



O Bicame passou por uma restauração em 2024, com investimento de aproximadamente R$ 3,6 milhões. A intervenção foi realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

De acordo com a Prefeitura de Nova Lima, o projeto teve como objetivo provocar o menor impacto possível na construção, buscando realinhá-la e, ao mesmo tempo, preservar as características originais do monumento histórico.



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A obra foi executada em parceria com as empresas Engecop e Construpower e contou com aprovação da APPA – Cultura & Patrimônio.