Homem suspeito de matar a ex em Nova Lima e se esconder em igreja é denunciado pelo MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem de 38 anos pelos crimes de feminicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A acusação, assinada pela promotora de Justiça Carolina Melo Campos Moreira, foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Os crimes ocorreram em 11 de agosto de 2026 e vitimaram a ex-companheira do acusado, uma mulher de 33 anos. O denunciado, que já responde por outro homicídio, foi preso dentro de uma igreja evangélica após trocar tiros com a polícia.

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De acordo com a denúncia, o casal havia terminado o relacionamento cerca de um mês antes dos fatos. No dia do crime, aniversário da mãe do denunciado, a vítima compareceu à comemoração e discutiu com ele sobre o término.

Inconformada, ela deixou o local dizendo que, se ele não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém, e que chamaria a polícia. Em seguida, o homem passou a segui-la.

A mulher estava em uma escadaria, relatando ao telefone que o ex-companheiro estava nervoso e armado, quando ele efetuou disparos de arma de fogo contra ela. Os tiros atingiram a região do rosto, o que impossibilitou qualquer reação. Ela chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu.

Fuga e confronto com a polícia

Após o crime, o homem fugiu. Durante o rastreamento, um policial militar foi surpreendido por ele, que saía de um estabelecimento comercial atirando em direção à viatura. Os tiros atingiram o para-brisa, o teto e a coluna da porta do veículo, mas o militar conseguiu se abrigar e não se feriu.

O policial revidou os disparos. O autor escondeu-se atrás de um carro estacionado para continuar atirando, parando apenas quando a arma apresentou uma falha. Nesse momento, ele fugiu novamente, invadindo imóveis da região.

A Polícia Militar montou um cerco no local, com o apoio de um helicóptero, e prendeu o homem no interior de uma igreja evangélica. Ele tentava se passar por um fiel para despistar as equipes policiais.

A Promotoria de Justiça destacou que o feminicídio foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. O MPMG requereu que o denunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Nova Lima.

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O processo tramita sob segredo de Justiça.