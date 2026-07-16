Homem não aceita término, tenta matar ex e arma falha

Uma mulher de 40 anos escapou de tentativa de feminicídio nessa quarta-feira (15/7), no Bairro Palmital, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ex-companheiro dela, de 37, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. O suspeito estava em frente à residência da ex-companheira, armado e fazendo ameaças.

No local, os policiais encontraram o homem e a vítima o apontou como autor das ameaças. Aos militares, a mulher contou que manteve um relacionamento com o suspeito por dois anos e que o término ocorreu há cerca de duas semanas.

Segundo o relato da vítima, o homem não aceitava o fim da relação e fazia ameaças frequentes durante o relacionamento. Ela afirmou ainda que já havia visto o ex-companheiro portando armas de fogo em outras ocasiões, mas decidiu registrar a ocorrência apenas naquele momento.

A mulher contou que, ao sair de casa, encontrou o suspeito em frente ao imóvel. Ele teria dito que queria conversar, mas ela respondeu que só aceitaria falar do lado de fora da residência. Conforme o relato, o homem a obrigou a entrar na garagem e determinou que ela fechasse o portão.

Dentro do imóvel, o suspeito teria retirado uma pistola da cintura e iniciado as ameaças. Segundo a vítima, ele disse que acabaria com aquela situação, que iria matá-la e, depois, tiraria a própria vida.

Ainda conforme o depoimento, o homem apontou a arma primeiro para a perna dela e, em seguida, para a cabeça, chegando a acionar o mecanismo de disparo. No entanto, a arma falhou e o tiro não foi efetuado.

Durante a discussão, uma cliente bateu no portão da residência. A vítima aproveitou o momento para abrir o acesso ao imóvel e fugir. Ela correu para uma escola localizada em frente à casa, onde buscou abrigo e acionou a Polícia Militar.

Após a prisão do suspeito, os militares realizaram buscas pelo local e encontraram, escondida em um banheiro inacabado da garagem, uma pistola calibre .380.

Durante a conferência da arma, os policiais verificaram que duas munições apresentavam marcas de percussão, indicando tentativa de disparo, além de outras sete munições intactas. Questionado sobre a arma, o suspeito exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.